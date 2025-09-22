Los agricultores valencianos alertan: "Si no aprueban una solución, adiós a las variedades tradicionales del arroz"

Las variedades tradicionales del arroz valenciano, en peligro. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta del hongo de la piricularia en los cultivos y exige soluciones.

"O las autoridades europeas y españolas cambian el sistema de registros y aprueban el uso de soluciones fitosanitarias que sean verdaderamente eficaces para combatirlo, o perderemos en breve las variedades tradicionales del arroz", reclaman.

La asociación ha criticado "la siega más ruinosa que se recuerda" durante un acto que ha reunido este lunes a arroceros, técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal y representantes de la Conselleria de Agricultura en un campo del término municipal de Sueca, mientras se llevaban a cabo los trabajos de la siega.

La entidad cuantificó en un 75% la merma que van a sufrir, a causa de la piricularia, las variedades de arroz más sensibles a la enfermedad, como son la Bomba, Albufera y, en menor medida, J. Sendra.

Se trata de variedades especialmente emblemáticas de la zona e interesantes para la elaboración de la paella valenciana. En total, la AVA-ASAJA asegura que el descenso de cosecha del arroz será del 15 al 20% en el parque natural de la Albufera.

El tesorero de la asociación valenciana y presidente del grupo de trabajo del arroz en el COPA-COGECA, Miguel Minguet, ha destacado que "nadie recuerda un ataque de piricularia tan devastador en el último siglo".

"Lo triste es que esto no es una casualidad, sino el fruto de las políticas que estamos siguiendo. Hace unos años teníamos un abanico de materias para tratar el hongo y esas soluciones poco a poco han ido cayendo en la Unión Europea, mientras que en otros países como Japón, Estados Unidos o Australia continúan permitidos", ha explicado.

"Primero vamos a perder las variedades tradicionales amparados por la DO Arroz de Valencia y después perderemos a la mayoría de los arroceros. Ya prácticamente no queda Bomba ni Albufera, este año también ha comenzado a afectar al J. Sendra. ¿Vamos a renunciar a las variedades ligadas a nuestro territorio y nuestra gastronomía?", se ha preguntado.

Por su parte, el responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, ha agregado que si no sacan rentabilidad, muchos arroceros no plantarán el año que viene.

"En el parque natural empezaremos a ver parcelas abandonadas. Será un problema medioambiental porque los arrozales dejarán de cumplir la función que generan en beneficio de la Albufera, como el filtro verde del agua que llega al lago o la prevención de incendios y plagas", ha agregado.

Por todo ello, AVA-ASAJA solicita una línea excepcional de ayudas para los arroceros afectados por piricularia y, de manera estructural, exige a la UE y el Gobierno español que modifiquen el sistema de autorización de materias activas y aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan combatir las plagas y enfermedades del cultivo.

También pide que el seguro del arroz amplíe sus coberturas e indemnizaciones para paliar las pérdidas reales de producción a causa de la piricularia y otros patógenos.