Sánchez evita de nuevo el contacto con Mazón en su visita a Alicante: ni invitación, ni aviso ni respuesta a sus cartas

Pedro Sánchez, durante la presentación de las inversiones de Aena para los aeropuertos españoles. Joaquín P.Reina / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este jueves Alicante en un acto del que estuvo excluido el jefe del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, quien no fue avisado ni invitado.

El líder socialista, quien no ha mantenido ningún encuentro con el popular tras la dana, acudió a esta provincia para anunciar cerca de 13.000 millones de euros de inversión en los aeropuertos de Aena para el periodo 2027-2031.

Explicó que se trataba de "la mayor inversión de Aena en nuestra red en las últimas décadas". De esa cantidad, 1.154 millones de euros irán destinados al aeropuerto de Alicante-Elche.

Sánchez estuvo acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y por el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

También asistieron la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Mientras Sánchez dejaba recados políticos en forma de la afectación del cambio climático o la reivindicación de la memoria histórica, la gran autoridad del PP que estaba presente era el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Fue el único al que avisó Moncloa, según fuentes populares. Ni a Mazón ni al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Dos cartas sin respuesta

El presidente del Gobierno evitaba así cualquier tipo de foto o encuentro con el líder del Ejecutivo valenciano, algo que volvía a causa malestar en el Palau de la Generalitat.

Mazón ha remitido hasta la fecha dos cartas a Sánchez de las que no ha obtenido respuesta para tratar de crear una comisión mixta tras la dana del pasado 29 de octubre.

En la última, del 5 de agosto, le alertaba de que, de producirse precipitaciones torrenciales en las mismas zonas afectadas por la barrancada, "no existen" aún las condiciones de protección y minimización de daños necesarias.

La reconstrucción de los elementos afectados, afirmaba, tampoco está finalizada, por lo que los perjuicios materiales pueden ser "del mismo orden, si no mayor".

La primera misiva fue en abril, tras la publicación del informe diagnóstico sobre los daños de las riadas.

En ella le solicitaba una reunión y la creación de la citada comisión mixta con representación del Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos para coordinar la gestión.

Pedro Sánchez, junto a Óscar Puente, Maurici Lucena y Diana Morant este jueves. Joaquín P.Reina / EP

La respuesta de Sánchez ha sido el silencio. También cuando se ha desplazado a la Comunitat durante los últimos meses.

Este jueves no hubo encuentro alguno con Mazón, como tampoco lo hubo el día que se reunió con varias asociaciones de víctimas de la dana en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia el pasado mayo.

Una anormalidad institucional que, aunque ya no sorprende, sigue causando extrañeza en el entorno de Mazón por el ghosting al que le somete Sánchez pese a su insistencia.

El presidente del Gobierno se ha desplazado a Valencia un total de 5 veces tras la dana. La primera visita a la 'zona cero' fue el 3 de noviembre. Las imágenes de aquella jornada todavía perdurarán en la retina de la sociedad valenciana y española.

Sánchez acudió junto a los Reyes y Mazón a Paiporta, donde fueron recibidos con gritos, insultos e incluso lanzamiento de barro. La dana había tenido lugar escasos cinco días antes y la sensación de abandono por parte de la población en aquel momento era extrema.

La tensión fue muy elevada y el presidente del Gobierno acabó abandonando el lugar protegido por sus escoltas después de diversos incidentes, entre ellos que le lanzaran un palo.

La anterior visita de Sánchez fue el día 31 de octubre. Acudió al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), en L'Eliana.

Justo 80 días después de aquel 3 de noviembre, el 23 de enero, regresó a Valencia, aunque no a la 'zona cero'. Se trató de un acto mucho más controlado. Celebró en la capital del Turia una reunión de la dana con sus ministros y mantuvo un encuentro con alcaldes de los municipios afectados.

Luego volvió fue el 1 de febrero, pero para un acto de partido. Sánchez intervino en la apertura del congreso del PSPV en el que Diana Morant fue reelegida líder de los socialistas valencianos.

Posteriormente, ya en mayo, se produjo el mencionado encuentro con asociaciones de víctimas. En ninguno de todos estos desplazamientos se ha reunido con Mazón.

Tanto el PP como el PSOE admiten que la interlocución entre Generalitat y Gobierno central se mantiene, sobre todo, entre segundos y terceros escalones de los Ejecutivos salvo algún encuentro de ministros con consellers.

El ejemplo más reciente es el del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien el pasado miércoles se reunió con la titular de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano.

Mazón lo recibió en el Palau de la Generalitat, pero no hubo ningún tipo de reunión tampoco entre ellos.

Pampols y Zulima Pérez

Mientras esto sucede, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, mantuvo un encuentro este jueves con la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción en sustitución de José María Ángel, Zulima Pérez.

Según fuentes de la Generalitat, fue una primera toma de contacto y una reunión de trabajo para repasar puntos en la agenda común, como la mejora de los mecanismos de colaboración entre ambas administraciones.