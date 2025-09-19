El reencuentro Navarro-Mazón tendrá que esperar: el jefe de la patronal se ausenta de la reunión por indisposición

El reencuentro entre el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tendrá que esperar.

Este encuentro iba a producirse este viernes en la reunión convocada de la Mesa de Diálogo Social, pero una indisposición ha impedido a Navarro asistir, según han explicado fuentes de la patronal.

Y así lo ha podido contrastar EL ESPAÑOL: se trata de un proceso gripal que está atravesando el presidente de la CEV.

En lugar de Navarro, en representación de la CEV ha intervenido en esta reunión la vicepresidenta de la entidad y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco.

La Generalitat puso en marcha una Mesa de Diálogo Social específica para abordar la situación de la Comunitat Valenciana, y particularmente de la provincia de Valencia, tras la dana del pasado 29 de octubre, que se reúne cada mes.

El presidente Carlos Mazón ha presidido este viernes esta reunión, celebrada en el Palau de la Generalitat. En ella también han participado los secretarios generales de los sindicatos CCOO PV y UGT PV.

Esta misma semana, durante la Noche de la Economía Valenciana, que se celebró este miércoles en el Roig Arena, Mazón recriminó en público que Navarro se marchara antes de su discurso. También apeló al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

"No saludo ni al ministro, ni a la delegada del Gobierno, ni al presidente de la patronal porque se han ido. Si no, tenía previsto saludarlos, faltaría más", dijo Mazón al comienzo de su intervención, visiblemente molesto con tal circunstancia.

Mazón pareció interpretar que Navarro abandonaba el auditorio del Roig Arena para departir con el ministro, presente este miércoles en Valencia.

Ocurrió en una de las citas empresariales más relevantes de la autonomía, la Noche de la Economía Valenciana, organizada por el Consejo de Cámaras de Comercio.

Preguntadas al respecto, fuentes de la CEV indicaron que Salva Navarro no se fue junto a los socialistas, sino unos minutos después. De hecho, explican que se cruzó con el presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, cuando este ya había despedido a las autoridades.

Además, las mismas fuentes explican que Salva Navarro se marchó para acudir a un acto en El Puig de la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE) al que también se había comprometido a acudir.

Por otro lado, cabe destacar que este jueves Navarro anunció en Castellón que la organización abriría el viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones.

Estas tendrán lugar el próximo 6 de noviembre; días antes ya había adelantado su intención de presentarse a la reelección en un cargo que desempeña desde hace ocho años.