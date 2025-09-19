Miguel Polo reconoce ante la jueza que le avisaron del Poyo a las 18.45 y que insistió en la alerta por Forata en el Cecopi

El presidente de la CHJ, a su llegada este viernes a los juzgados de Catarroja. Rober Solsona / EP

Miguel Polo ha reconocido ante la jueza de la dana que le avisaron a las 18.45 horas de la subida del barranco del Poyo.

"Subió el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y nos avisa de que se ha enviado un aviso de caudal del Poyo. El aviso se manda a las 18.43 y subiría al poco, 18.45-18.50", ha expuesto.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha referido así al famoso correo enviado por la brutal subida del caudal del Poyo: el de que ya alcanzaba los 1.686 m3/s.

"Es un caudal importante, pero es un caudal congruente con lo que estaba pasando en todos lados. Tampoco te llega a sorprender lo que está pasando en el Poyo", ha afirmado.

En aquella hora, Polo se encontraba esperando que volviera la conexión del Cecopi, que se desconectó telemáticamente entre las 18.00 y las 19.00.

A la vuelta, no ha precisado que avisara del caudal, sino que el institió en que se mandara la alerta por Forata, sorprendido de que no lo hubieran hecho ya, según ha comentado.

Antes de las 18.00, en la reunión, ha admitido, todo se centraba en la presa de Forata. Eso sí, ha asegurado que nunca habló de "colapso", sino de la "incertidumbre de qué pasaría con la coronación".

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) declara desde primera hora de este viernes ante la magistrada. Una comparecencia como testigo que supone que rompa su silencio de los últimos 11 meses y que le obliga a decir la verdad.

Subida a pisos altos

En ella también criticado la falta de decisiones por parte de la exconsellera de Interior Salomé Pradas y del caos general del Cecopi en aquella jornada.

Antes de la desconexión de las 18.00 horas, ha dicho, desde la CHJ avisaron de los caudales que iban a salir de la presa de Forata y que se incorporarían al Magro: "Se advirtió de 1.000 m3/s".

Ahí sugirió de manera reiterada que se mandara una alerta a la población diciendo que se subieran a los pisos altos.

Algo que continuó diciendo a la vuelta de la desconexión del Cecopi, sorprendido de que no se hubiera enviado.

En esa alerta de las 20.11 mandada a toda la provincia de Valencia no constó la orden de subida a pisos altos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.