Trigueros, en el Senado sobre la dana: "Si hubieran estado las infraestructuras hechas, hubiera habido menos muertos"

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros. Eduardo Parra / Europa Press

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, ha asegurado en el Senado que si hubieran estado las infraestructuras hechas, hubiera habido "menos muertos" en la dana.

Así se ha expresado en la Comisión de Investigación del Senado sobre las circunstancias que influyeron en la riada: "Si las obras contenidas en los programas de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en zonas como el río Magro se hubieran ejecutado, el 29 de octubre hubiera habido muchos menos fallecidos y menos daños humanos".

"Si las infraestructuras que estaban previstas se hubieran ejecutado, yo no puedo garantizar, ni nadie puede garantizar, como hubo también muertos en menor dimensión en los otros desbordamientos, pero con total seguridad no hubiera sido del nivel que se produjo", ha dicho.

Asimismo, Trigueros ha instado a agilizar la ejecución de proyectos y "priorizar las presas y los desvíos" en la Comunitat Valenciana tras la dana.

"En España hay ingenierías muy buenas, muy rápidas y que podemos hacer las cosas. No es una obra de emergencia porque las obras de emergencia se tienen que hacer en un mes, pero a lo mejor hay que habilitar un procedimiento especial para poder acortar los plazos", ha señalado.

Desde su punto de vista, el día de la dana fallaron las alertas. Según Trigueros, no es "tan sencillo" decir que hubiera habido menos fallecidos si los valencianos hubieran visto a Carlos Mazón "sentado en una mesa rodeado de siete personas más".

"Lo que sí que hubiera funcionado eran las alarmas, tener el plan de inundaciones planteado y las infraestructuras hechas, entonces habríamos hablado a lo mejor de otra cosa", ha recalcado.

Al margen de ello, también ha hablado de la influencia de la Ley de la Huerta de la Comunitat Valenciana. A su juicio, esta normativa sí que influyó en la no ejecución de las obras previstas: "En aquel momento era la moda, era la tendencia y era lo que la sociedad hace con la ingeniería, nos hacíamos cruces".

Desde su punto de vista, e insistiendo en que es el "máximo defensor" del medio ambiente, el experto ha recalcado que "hay que compatibilizar la vida de las personas y el medio ambiente".

En su opinión, las obras previstas para la Comunitat Valenciana no hubieran estado más avanzadas si el PP "no hubiera dejado caducar" las declaraciones de impacto ambiental, en alusión a las palabras de la portavoz socialista, Amparo Torres.

"Mi opinión personal es que no, porque la decisión que se había tomado en ese momento en el Ministerio, en la Administración Española, era demonizar las obras hidráulicas", ha recalcado el experto. Y lamenta que se haya "priorizado" otras obras y leyes medioambientales.

Además, ha asegurado que es "un desastre" que la cuenca del Júcar no tenga implantado un sistema de alerta temprana "como lo tienen en el Ebro desde hace 15 o 20 años". "El sistema puede decir qué va a pasar pasado mañana", ha recalcado.

Asimismo, ha subrayado que es necesario llevar a cabo una restauración hidrológico-forestal en las cabeceras, y ha puesto el foco sobre los planes de emergencia en las presas: "Hay 331 planes hechos, pero 47 implantados".

"De los 27 planes de emergencias en la cuenca del Júcar hay 0 planes implantados y en el 50% de las presas de España los desagües no funcionan" ha asegurado.