El PSOE bloquea en el Congreso la comisión de la dana para que no acuda Sánchez y enfada a sus socios de Compromís

La comisión de investigación de la dana en el Congreso se encuentra bloqueada de una manera difícil de comprender a juicio de muchos.

La razón fundamental reside en Pedro Sánchez. El resumen del asunto es que el PSOE no quiere que comparezca por ningún medio. Pero otros partidos de izquierdas -además de, por supuesto, los de derechas- sí.

Las diferentes estrategias políticas entraron ya en juego hace varios meses. Sin embargo, la situación se ha vuelto complicada cerca de cumplirse el primer aniversario de la tragedia que dejó 229 muertos.

Tanto que incluso a formaciones como Més -partido mayoritario dentro de la coalición Compromís- les sorprende.

Su propuesta para salir del atolladero es que los grupos puedan votar compareciente por compareciente. También es lo que pretende Podemos, que aboga igualmente por que acuda Sánchez.

Pero el PSOE no lo ve oportuno. Pretenden evitar la lectura de que su asistencia se asocie con algún tipo de responsabilidad política por la dana o con la fiscalización de las obras pendientes.

En cualquier caso, el tiempo se echa encima. Los socialistas querían reactivar la comisión en octubre para citar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuanto antes.

Sin embargo, todavía no hay fecha de inicio y la convocatoria queda en manos de la presidenta, la socialista Carmen Martínez.

La situación encallada ahora viene de lejos. Compromís (coalición que gobernó en la Comunitat Valenciana junto al PSOE durante 8 años) mantenía una alianza con Sumar en el Congreso hasta el pasado junio.

Entonces, la diputada Àgueda Micó (perteneciente a Més) abandonó el grupo parlamentario y se pasó al mixto. El motivo era que quería que el plan de trabajo de la comisión de investigación de la dana incluyera a Pedro Sánchez, pero Sumar no lo aceptaba.

La diputada de Compromís Àgueda Micó. Eduardo Parra / EP

Aquella ruptura no fue entendida en el seno de parte de Compromís. Algunas voces se preguntaban por qué era ese asunto y no otro -con todas las 'peleas' de temas valencianos que podrían haber mantenido con los socialistas- el que determinó la decisión.

Pero Micó siguió adelante, lo que ha comportado divisiones evidentes con el otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez (quien pertenece a Iniciativa).

Pasado todo este tiempo, el motivo de esa ruptura continúa sin resolverse y sólo tiene visos de solución si existe cesión por alguna de las partes.

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, acusaba esta semana de bloqueo a Compromís por supeditar la comisión a la comparecencia de Sánchez.

Micó salió a defender que ese bloqueo lo estaban provocando los socialistas por impedir, precisamente, que acudiera el presidente del Gobierno.

Y así sigue la cosa. El PSOE critica la tardanza en la reactivación de la comisión de investigación en Les Corts Valencianes cuando la del Congreso no tiene siquiera plan de trabajo claro.

Votación de comparecientes

Fuentes de Més explican que debido a la persistente inacción, su propuesta es que se convoque la comisión y se sometan a votación cada uno de los comparecientes.

En ese escenario sería muy probable que partidos a la izquierda del PSOE llegaran a unir sus fuerzas a las del PP y Vox para que asistiera Sánchez y, a su vez, apoyaran a los socialistas para que acudiera Mazón o la periodista Maribel Vilaplana.

Desde Més no ocultan su asombro. Entienden de un lado la visión de los socialistas de que no se equipare la responsabilidad del presidente del Gobierno a la del presidente de la Generalitat en una comisión sobre la dana.

Pero no creen que impedir su presencia sea lo correcto. Así, opinan que el PSOE debería buscar otras fórmulas. Por ejemplo, incluir a Mazón en un bloque de la comisión dedicado a las responsabilidades políticas y a Sánchez en uno sobre las labores de reconstrucción.

En Més razonan que, de esta manera, ambos serían llamados con dos propósitos diferentes y en fechas separadas, pero no se hurtaría a ningún grupo parlamentario la opción de preguntarle a cada uno por lo que considere.

Las víctimas, a la espera

Desde este partido entienden que, en cualquier caso, una comisión sobre la dana no puede celebrarse sin la presencia del presidente del Gobierno para que dé explicaciones tanto de lo que podría haber evitado la tragedia como de la respuesta que dio desde sus competencias.

Además, añaden que tampoco resulta comprensible que los socialistas lleven el discurso de defensa de las víctimas de la dana y, a la vez, no permitan que acudan a la comisión del Congreso porque no la convocan.

Algo que no comparte el PSOE, que por el momento ha optado por el "o sin Sánchez o nada" a la espera de la presión que sean capaces de ejercer los partidos situados a su izquierda.