La comisión de la dana de las Cortes Valencianas se retomará el 30 de septiembre mientras la del Congreso sigue bloqueada

La comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes se retomará el próximo 30 de septiembre con la comparecencia de varios técnicos, según ha anunciado su presidenta, la diputada de Vox, Miriam Turiel.

Eso sí, por lo pronto no hay fecha programada para la comparecencia de las asociaciones de víctimas de la riada. Algo que ha sido criticado por los partidos de la oposición, Compromís y PSPV, que habían reclamado junto a los damnificados que fueran los primeros en hacerlo.

"En esta ocasión vendrán técnicos para aportar primero una visión global de todo lo que debemos conocer", ha apuntado Turiel, que, en cualquier caso, ha avanzado que "en breve" se reunirá de nuevo la mesa para fijar "el resto del calendario".

Además de los técnicos y las víctimas también está previsto que acuda a comparecer, aunque todavía tampoco sin fecha clara en el calendario, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

De manera que con su reactivación, la única comisión de investigación que queda pendiente de arrancar es la del Congreso de los Diputados, que sigue bloqueada por la negativa del PSOE a que acuda Pedro Sánchez a comparecer.

"No investigue"

La cita de este jueves ha servido para elevar la tensión que existe entre gobierno y partidos de la oposición, que no solo discrepan desde el principio sobre el plan de trabajo, sino también sobre la inexistencia de un calendario o el orden de llamada a los comparecientes.

La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha tildado de "vergonzoso" que casi un año después de la tragedia la comisión apenas haya arrancado ni tenga un calendario de sesiones claro. También que a fecha 18 de septiembre se haya fijado el día 30 como la primera sesión tras el parón veraniego y no se incluya ninguna sesión de trabajo para la próxima semana.

"Hay un interés especial en que esta comisión no funcione", ha llegado a decir la parlamentaria. "Por presión social metieron a las víctimas en el plan de trabajo y ahora la intención es aplazarlo otra vez más. Es una burla al pueblo valenciano. Hay un claro interés en que la comisión de investigación no investigue", ha zanjado.

Por su parte, la diputada del PSPV Alicia Andújar ha lamentado también que PP y Vox no se hayan puesto de acuerdo para aprobar un calendario de sesiones. Asimismo, han propuesto la ampliación del plan de trabajo para incorporar la comparecencia del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Falta documentación

El vicepresidente de la comisión, el diputado del PP Vicente Betoret ha anunciado que la mesa ha recibido un informe de los letrados en el que se insta a estudiar la documentación que se ha recabado, con la intención de saber qué ha sido aportado y qué no, y requerir a los respectivos organismos la documentación que falta por entregar a la comisión.

No en vano, falta documentación a aportar tanto por parte de la Generalitat, como de organismos del Estado. Alguno, de hecho, ha solicitado ampliación del plazo para poder recopilar toda la información solicitada por la comisión.

La mesa ha acordado también este jueves emitir un acuse de recibo a las víctimas y asociaciones que han solicitado comparecer para que estas sepan que se ha recibido su comunicación.

Preguntado sobre por qué se prioriza la comparecencia de los técnicos y no de las víctimas de la dana, Betoret ha argumentado que entienden "que hay que poner primero un contexto de lo que ocurrió ese día -el 29 de octubre- y de por qué ocurrió".