Arrestan a una mujer en Valencia por acuchillar a su inquilino tras una discusión por el impago del alquiler

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer de 33 años por causar lesiones con arma blanca a su compañero de piso, un hombre de 40 años a quien le alquilaba una habitación en una vivienda de la calle Franco Tormo de Valencia.

La principal hipótesis, según ha avanzado Las Provincias y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, apunta a una discusión por el impago del alquiler de la habitación donde pernocta.

La agresión ocurrió a las nueve de la noche del pasado lunes 15 de agosto, después de que la mujer le recriminase a su inquilino no haber pagado la renta.

La presunta agresora habría cogido un cuchillo de la cocina y se lo habría clavado en el pecho, lo que le causó una herida de tres centímetros.

El hombre, de nacionalidad española, prefirió acudir por sus propios medios al centro hospitalario, e incluso manifestó su deseo de no presentar denuncia contra la propietaria del inmueble.

Sin embargo, la Policía Nacional procedió a la detención de la mujer, de 33 años y también española porque consideró que se trataba de una agresión con arma blanca.

A la detenida por delitos de amenazas y lesiones con arma blanca le figuraba una requisitoria en vigor de un juzgado de Murcia que la buscaba por no presentarse a un juicio de otra agresión con arma blanca.

El Ministerio Fiscal solicita para ella nueve años de cárcel, tanto por un robo con instrumento peligroso como por las lesiones; hechos que deberán ser enjuiciados en la Audiencia Provincial de Murcia.