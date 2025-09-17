El ministro Carlos Cuerpo visita Valencia sin prorrogar las ayudas por cese de actividad a 5.000 autónomos de la dana

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita Valencia este miércoles mientras continúa sin prorrogar las ayudas por cese de actividad a los autónomos afectados por la dana.

Cuerpo llega a la ciudad con motivo de una reunión que mantendrá con todos los consejeros de las comunidades autónomas para analizar el impacto del acuerdo arancelario alcanzado entre EEUU y la Comisión Europea.

Pero esta visita se produce mientras el sector de los empresarios autónomos valencianos afectados por la dana critica no haber recibido la prestación prometida por el Gobierno el pasado mes de enero.

Son 5.145 los autónomos afectados por la dana y que se encuentran, casi un año después de la dana, en una situación de cese de actividad en sus empresas.

Para ayudarles, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió en varias ocasiones a prorrogar la prestación por cese de actividad a causa de fuerza mayor para los autónomos. Esta venció el 31 de enero, y a mediados de septiembre todavía no se ha prolongado.

De hecho, el 30 de enero, el Gobierno emitió una nota de prensa para anunciar precisamente la prórroga de esta prestación extraordinaria.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, anunció que su departamento prorrogaría esta prestación. Esto permitiría que los trabajadores por cuenta propia pudieran continuar garantizándose unos ingresos o facilitar su reincorporación gradual a la actividad tan pronto como fuera posible.

En concreto, el titular de la nota de prensa anunciaba así la medida en la web del ministerio: "El Gobierno prorrogará el cese extraordinario dana para autónomos". Ahora, la noticia ha sido eliminada.

La nota de prensa del ministerio, eliminada de la web. EE

A pesar de ello, el anuncio se hizo, y la nota de prensa existió. En una primera reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Valencia, Cuerpo garantizó a los representantes de los autónomos que la prestación extraordinaria se pondría en marcha.

Más tarde, el 12 de marzo, Cuerpo volvió a asegurar que la prestación se activaría "de forma urgente y con carácter retroactivo".

Lo hizo en un encuentro institucional en la sede de la patronal valenciana con los Reyes; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de las Cámaras de Comercio, José Vicente Morata; y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a otros representantes de distintos sectores, entre ellos los autónomos.

Tras estos dos anuncios públicos del ministro Cuerpo de prorrogar la ayuda, la situación no ha cambiado. De hecho, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana ya denunció el pasado 6 de agosto la situación.

"En enero hubo un compromiso por escrito por parte del Ministerio de la Seguridad Social de prorrogar la ayuda por cese de actividad extraordinario como consecuencia de la dana, pero a día de hoy seguimos igual", explicó el presidente de la ATA, Alberto Ara Espasa.

"En enero acabó la prestación, hubo un compromiso por escrito de que se iba a prorrogar, pero no se prorrogó. Tiempo después se lo hice saber a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y me consta que lo trasladó al Ministerio", explicó Ara.

En marzo, y cansados del incumplimiento, la asociación envió una carta, también firmada por el presidente de la patronal empresarial CEV, Salvador Navarro, solicitando esta ayuda. "Pero ya no obtuvimos respuesta", reveló Ara.