La comisión de investigación del sector público impulsada por PP y Vox encalla en Les Corts sin fecha de reactivación

La comisión de investigación de Les Corts sobre el sector público de la Generalitat duerme el sueño de los justos desde hace más de un año y parece que así seguirá hasta que alguien la rescate.

Impulsada por el PP y Vox, el objetivo era indagar en las irregularidades del sector público instrumental entre los años 2016 y 2023.

Fue la primera gran iniciativa conjunta de la legislatura de ambos partidos, anunciada en enero de 2024 ante las "graves irregularidades" detectadas durante la anterior etapa del Botànic (PSPV y Compromís).

Entre ellas, mencionaron que no se siguieran los procedimientos correctos en la contratación de personal en las empresas públicas o que hubiera contratos "a dedo" o sin los informes pertinentes.

La comisión celebró dos únicas reuniones: una en abril y otra en julio del año pasado. Dio tiempo a que los grupos de la derecha aprobaran el plan de trabajo.

En él figuraban como comparecientes hasta 40 altos cargos del Gobierno de Ximo Puig. Entre ellos, los ex consellers de Educación y Justicia, Vicent Marzà y Gabriela Bravo respectivamente.

También la ex secretaria autonómica Mako Mira; el ex responsable de Emergencias José María Ángel; el ex secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedeu; o la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Anaïs Menguzzato.

Igualmente, el listado incluía al exresponsable del Consorci de Museus José Luis Pérez Pont; la que fuera directora de À Punt Empar Marco; y el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella.

Pero nada se ha movido. Tras posponerla una vez aprobado el plan de trabajo, el otoño pasado no se reactivó. Luego llegó la dana y dio al traste con cualquier calendario político.

Pero ni siquiera ahora parece que existe intención en retomarla, para sorpresa de diputados de la oposición e incluso de la derecha.

Mientras Vox espera a que el PP decida si quiere mover ficha, los populares argumentan que Les Corts se tiene que centrar los próximos meses en la comisión de investigación de la dana y que varias comisiones a la vez no resulta oportuno.