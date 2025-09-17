Una asociación de víctimas de la dana denuncia el veto de Pedro Sánchez: "Es un desprecio a las familias"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a la vicepresidenta, Susana Camarero (i), durante la reunión llevada a cabo este miércoles con el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amils. EFE/Manuel Bruque

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, quien ha criticado al Gobierno de España y al presidente Pedro Sánchez por vetarles en las reuniones con asociaciones de víctimas de la dana.

"SOS Desaparecidos ha estado vetada por parte del Gobierno de Sánchez. Fue doloroso para las familias que se reuniera con las otras asociaciones pero a nosotros no nos invitaran", ha apuntado a la salida del encuentro con Mazón.

Amills ha explicado el porqué del encuentro con el president dos meses después de la reunión que la asociación mantuvo en Madrid con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo: "Nuestro objetivo era dar continuidad y seguimiento a nuestra primera reunión con Mazón".

Sin embargo, ha criticado el trato recibido desde el Ejecutivo central a la asociación que representa a 80 familiares de víctimas mortales de la tragedia del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Para el portavoz, este trato desigual supone una ofensa hacia las familias. "Vetarnos es no tratar con igualdad a los familiares de víctimas. No es un desprecio a nuestra asociación, es un desprecio a una serie de familias que tienen el mismo derecho que todos los demás. No queremos que se manipule el horror", ha criticado.

En este sentido, ha recalcado que su colectivo no se mueve por afinidades políticas: "No nos interesan los colores políticos, pero no vamos a ir detrás de quien no nos llama. Si nos llama quien sea, vamos a asistir".

Es por ello que el presidente de SOS Desaparecidos ha reclamado un compromiso "real y no electoral" por parte del Gobierno de España con las familias de las víctimas mortales. Además, ha insistido en la necesidad de que las instituciones actúen "con igualdad y respeto" hacia todas las asociaciones.

Encuentro con Mazón

En cuanto al encuentro con el president de la Generalitat Valenciana, Amills ha destacado que todavía es necesario abordar cuestiones como la atención psicológica o los vehículos siniestrados.

"Hemos hablado con Mazón de las ayudas, de la parte psicológica, de los centenares de vehículos que no se encuentran y que no se pueden cobrar las ayudas por este motivo", ha apuntado.

También ha resaltado que acudir a la reunión no significa "blanquear" a nadie: "Estamos aquí porque nos han llamado. Creo que ninguno estamos para blanquear".

Así, ha destacado que, en los 15 años de existencia de SOS Desaparecidos, nunca habían sido recibidos por un ministro del Interior ni por un presidente del Gobierno: “El primer presidente autonómico fue Mazón. Y el primer cargo político fue Feijóo. Pero porque nos llamaron”.

Sobre la figura del president autonómico, ha explicado su opinión, que "no es la de los familiares". "Yo vine aquí con la reivindicación de que Mazón dimitiera y también se lo transmití a Feijóo. Pero tal como está la situación ahora mismo, que el señor Mazón se fuera sería contraproducente con todo lo que hay en marcha en Valencia".

Por último, ha comunicado que este jueves mantendrán una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aunque ha criticado que solo se haya producido tras su crítica.

"Mañana nos reuniremos con la delegada del Gobierno porque nos llamó. Pero lo triste es que sea por una reacción a nuestra queja de que no hemos sido invitados a ningún encuentro ni a la organización del funeral de Estado", ha sentenciado.

"A disposición permanente"

Por su parte, Mazón, ha reiterado que el Consell está a "disposición permanente" de las asociaciones de víctimas de la dana y ha considerado que "más no se puede pedir a la actitud" que ha adoptado el gobierno valenciano en este sentido, "tanto en público como en privado".

Preguntado por cuándo se reunirá con otras asociaciones de víctimas de la dana, ha respondido que "cuando ellas quieran" y ha asegurado que estos colectivos "ya saben que estamos a su disposición permanentemente" desde el Consell.

"La Generalitat está ofreciendo ayudas directas, está ofreciendo reuniones directas para hablar del plan de reconstrucción", ha apuntado.