El PP señala a la anterior dirección de À Punt por no remitir el audio del vídeo del Cecopi a la jueza de la dana

El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el "formato de envío de las imágenes" y la decisión "no aportar el sonido de los vídeos" fue elección de la anterior dirección de À Punt, "nombrada por el Botànic" y no la dirección actual.

Pérez Llorca ha respondido así al síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien este lunes denunció que su grupo parlamentario solicitó los vídeos de la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre, pero les llegó sin sonido, por lo que los han vuelto a pedir completos.

Tras explicar que la decisión de no aportar el sonido de los vídeos fue de la dirección de À Punt nombrada por el Botánic, ha preguntado si Baldoví está "acusando a su propia dirección de ocultación" o "de compadreo con el PP".

De la misma manera ha argumentado que "ojalá esos audios hubieran salido desde el principio porque demuestran que el Es-Alert se envió por la posible rotura de la presa de Forata, que en el Cecopi nadie sabía nada del barranco del Poyo".

También ha explicado "que el debate sobre el mensaje se tiene a las siete de la tarde con la previsión de que la presa pudiera romperse a las nueve, y que ninguna institución estatal tuvo a bien acudir físicamente al Cecopi".

El síndic popular ha indicado que hay "máxima transparencia y colaboración por parte de la Generalitat en contraste con el PSOE que se niega en redondo a que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de la dana del Congreso".

Asimismo, ha señalado que no hay actas del Cecopi y que las reuniones de este organismo no se graban y ha defendido que "no se oculta nada", aunque "si hay una solicitud de la jueza a Emergencias respecto a posibles imágenes de recursos periodísticos grabados de la reunión del Cecopi se atenderá, como siempre se ha hecho, sin ningún problema".

"Si se quieren los planos recurso de cámaras solo hay que pedirlos. Máxima colaboración con la justicia", ha dicho. Además, ha pedido a los grupos de izquierdas "dejar a un lado los insultos, los bulos y las mentiras".

"Es una vergüenza seguir utilizando el dolor de las víctimas de la dana para continuar generando dolor. Pedimos que, en lugar de insultar y atacar, trabajen más, miren hacia adelante y se centren en la recuperación", ha concluido Pérez Llorca.

Citar a Ordaz y Aura

Por su parte, el PSPV ha reclamado la comparecencia del presidente de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz, y del director general de À Punt, Francisco Aura, en Les Corts Valencianes para que expliquen la "filtración" del vídeo del Cecopi.

Los socialistas, que recalcan que se trata de un "sonido relevante" en el marco de una investigación judicial, también piden explicaciones a los máximos responsables de la televisión pública valenciana sobre la emisión de una pieza informativa respecto a esta información que mostraba "la postura de la dirección pero que se atribuía a la redacción".

Ante esta situación, la diputada del PSPV Mercedes Caballero ha urgido a Ordaz y Aura a aclarar "dos cuestiones fundamentales" y se ha preguntado "cómo es posible que À Punt tuviera un audio que demuestra que los hechos relatados en su declaración judicial por la exconsellera Salomé Pradas no responden a la verdad y no los pusiera a disposición de la jueza".

Los socialistas consideran que estas imágenes "desmontan las mentiras del Consell" y contradicen la declaración de Pradas ante la jueza.

"Además, se escucha cómo Pradas, en aquellos momentos tan dramáticos, se negó a llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, porque no le apetecía", han incidido.

Según el PSPV, "las imágenes y el audio muestran a unos responsables del Consell conscientes a esas horas de que la situación era crítica y de que ya había personas con hipotermia, y que son incapaces de tomar decisiones para alertar a la población".