Emergencias coordina un plan de apoyo preventivo en avisos naranja o rojo por lluvias en municipios dañados por la dana

La Conselleria de Emergencias e Interior activará un plan de apoyo preventivo en los municipios más dañados por la dana del 29 de octubre ante situaciones de preemergencia por avisos de nivel naranja o rojo por riesgo de lluvias.

Para ello se ha solicitado a los ayuntamientos información de las zonas que consideran "más sensibles" y de mayor riesgo ante inundaciones, principalmente por el estado actual del alcantarillado y de cauces y barrancos.

Con esta información, se ultimará el plan en una próxima reunión en la que se implicará a todos los servicios y organismos que puedan colaborar en este documento.

Con él se pretende "prestar mayor atención" no solo a la vigilancia y actuación rápida en estas zonas, sino también dar apoyo de información a la población.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión telemática celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

A este encuentro se les había convocado a los representantes municipales de los 32 municipios que vieron más dañadas sus infraestructuras por la dana y que mayor tiempo estuvieron en la situación 2 de la emergencia.

Valderrama ha recordado que los municipios tienen a su disposición la guía de recomendaciones para la toma de decisiones preventiva ante fenómenos meteorológicos adversos.

"Se trata de que los municipios tengan el respaldo necesario a la hora de tomar decisiones en la fase de seguimiento de la preemergencia cuando estemos ante una alerta de nivel naranja y rojo", ha recalcado.

Los municipios a los que van dirigidas estas medidas son Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, l'Alcúdia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroi, Paiporta, Pedralba, Picanya, Real, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel y Xirivella.

Esta reunión ha tenido lugar después de que en este martes por la mañana haya tenido lugar la tercera jornada informativa de ámbito local sobre el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones organizadas por la Conselleria de Emergencias e Interior para los municipios de las tres provincias.

También en colegios

Por su parte, esta misma semana el Ayuntamiento de Valencia anunció que suspenderá las clases en los centros educativos de la ciudad que estén en zonas inundables y en las inundadas con la dana cuando se decrete alerta naranja.

Esta medida afecta a 19 centros públicos, concertados y privados. Siete de ellos se encuentran en zonas inundables, y otros doce ya sufrieron daños con la dana.

En concreto, los centros escolares afectados por la nueva medida ante la alerta naranja por lluvias son siete en las zonas consideradas inundables según el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana).

Así, se incluyen el CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri; CEIP José Senent y Escola Privada de Música Agrupació Musical en Masarrojos; IES Isabel de Villena, Centre Estranger Valencia Montessori School y CEIP Vicente Blasco Ibáñez, en Valencia, y Escola Privada de Música El Palmar, en este núcleo de población.

Por otro lado, los centros escolares en los que se adoptará esta decisión en las zonas que han sufrido inundaciones son el centro privado Nuestra Señora del Rosario, CEIP Padre Manjón; centro privado de Educación Infantil primer ciclo Sambori-La Torre; centro privado FP CFFolgado y Escola Privada de Música Sedajazz.

A estos se suman el CEIP Forn d'Alcedo, la Escola privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola privada de música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES El Ravatxol, el CEIP Castellar-Oliveral, el Centro de Educación Especial público Rosa Llácer en esa misma pedanía y también allí el centro privado de Educación Infantil Primer ciclo Formiguetes.