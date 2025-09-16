El Consejo de Informativos de TVE defiende la publicación del mudo del Cecopi y reprocha a À Punt sus críticas

Imagen de la reunión del Cecopi el día de la dana aportada al juzgado por Salomé Pradas.

El Consejo de Informativos de TVE defiende la publicación del mudo inédito de la reunión del Cecopi y reprocha a À Punt sus críticas, después de que la radiotelevisión pública valenciana anunciase que interpondrá acciones legales ante el juzgado tras la filtración de esta grabación la tarde de la dana, el pasado 29 de octubre.

En un comunicado, el Consejo de Informativos de TVE respalda a los compañeros de Valencia después de "estudiar el caso" y "ante las graves acusaciones vertidas en À Punt, en las que se acusa a TVE de vulnerar el código deontológico".

Por un lado, felicita tanto a los profesionales del CT de Valencia de TVE por conseguir "esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad", como a la anterior dirección del centro por "crear un equipo de investigación centrado en esta catástrofe, que ha dado, entre otros frutos, esta importante exclusiva".

En el escrito, la cadena estatal rechaza las acusaciones de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos, que afirmó que "la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo", y lamenta que se les quiera situar "en medio de una pelea con finalidades partidistas".

"No encontramos fundamento alguno que sostenga dicha crítica", sostiene. Al mismo tiempo, el Consejo de Informativos de TVE recuerda que realizar una grabación pool tiene como objetivo "evitar que, en ciertos lugares, entren un gran número de medios gráficos que puedan entorpecer o alterar el normal funcionamiento de un organismo".

"En este caso, À Punt era el medio encargado de grabar en el interior del Cecopi y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla", argumenta TVE.

Sin embargo, la dirección de la cadena pública informó este lunes que pretende depurar responsabilidades por lo que considera "un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esa información como por filtrarla posteriormente".

Ante las declaraciones vertidas por la televisión autonómica valenciana, el comunicado lamenta que, "aunque sea por parte de contertulios, se insinúa que TVE pudo cometer un delito".

"Este tipo de afirmaciones, sin estar fundamentadas en pruebas, solo pueden entenderse desde el ánimo de difamar", manifiestan desde el Consejo de Informativos de TVE.

El escrito reprocha a À Punt utilizar la imagen de una profesional de TVE en su informativo "cuestionando su profesionalidad". "No creemos que la misión de una cadena pública sea el señalamiento de periodistas", agrega.

Por último, se reitera el apoyo a los compañeros de RTVE Valencia y se les anima a "que sigan informando, pese a quien pese". "Porque nuestro objetivo es siempre buscar la verdad", concluyen.

Grabación inédita

El pasado miércoles se hicieron públicas por parte de TVE unas grabaciones inéditas en el Cecopi del 29-O grabadas por la cadena autonómica, en las que se observa cómo la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, dio indicaciones para redactar el mensaje del ES-Alert.

"Metedlo en el texto, por favor", expresó la exconsellera, quién también preguntó alrededor de las 19 horas: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? A mí no me apetece llamarlo".

Después de la difusión de estas imágenes, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana, que dejó un total de 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, pidió a Radio Televisión Española (RTVE) y a À Punt una copia de la grabación.

La jueza justifica este requerimiento en que no consta en el procedimiento una documentación ni grabación o acta de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias.

Al respecto, el titular de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, aseguró este lunes que si la jueza presentase algún recurso, "habría máxima transparencia" y se aportaría la grabación "si todavía se encuentra en los archivos".

De la misma manera, recordó que el Cecopi "nunca se ha grabado". "El Cecopi no es un órgano colegiado, no existe un secretario o secretaria, no se levanta acta del mismo. Lo único que ocurre es que hay unos recursos periodísticos como ustedes han podido visualizar".

"Las grabaciones son solo recursos periodísticos", resaltó, y agregó: "Normalmente cuando hay una reunión se hace una grabación periodística. Si hay una solicitud de la jueza se buscarán estos recursos para ponerlos a su disposición".