Santiago Cañizares (55), exfutbolista del Valencia CF, estalla tras el 6-0 ante el Barça: "Solo la cagan contra ellos"

El Valencia volvió a perder frente al FC Barcelona de manera estrepitosa. Bajo las órdenes de Carlos Corberán, el conjunto che solo ha sido capaz de anotar un gol mientras que los culés ya le han marcado hasta 18 tantos en solo tres partidos.

Este domingo, otra humillación más para el club y para la afición, que ve cómo su equipo no es capaz de competir frente al Barça. Victoria por seis goles a cero en el Johan Cruyff, un abultado resultado que ha provocado la reacción de la afición y de algunas de las voces autorizadas del entorno valencianista.

Una de ellas es la de la leyenda Santiago Cañizares, exguardameta del Valencia y del Real Madrid, que es considerado toda una insignia del club valencianista y que se mostró muy contundente tras el serio correctivo que sufrieron los de Corberán.

En el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, la leyenda valencianista se mostró muy contundente y crítico con la actitud del conjunto che ante el Barcelona, algo que ya es reincidente en los últimos partidos frente a ellos.

"Hay una cosa buena que tiene este Valencia, solo pega estas cagadas contra el Barça", ironiza Cañizares.

El Valencia comenzó el partido con un planteamiento completamente distinto al de las últimas jornadas, con una línea defensiva de cinco hombres frente a un Barça en el que no estaba Lamine Yamal por lesión.

"Actitud pasiva, inferioridad absoluta, ternura defensiva", enumera el ex guardameta. "Estas cagadas de planteamiento solo las hizo el año pasado contra el Barça", asegura.

"¿Lo bueno? Que como mucho tienes tres partidos contra ellos, dos en liga y uno en Copa", vuelve a ironizar con respecto a los enfrentamientos contra los blaugranas.

Tres partidos, tres goleadas

El seis a cero de esta jornada evidenció que Carlos Corberán no tiene cogida la medida del FC Barcelona de Hansi Flick, que se ha mostrado como una apisonadora tanto en Copa del Rey, con un 0-5 y en liga, con un 7-1 y un 6-0.

La imagen de los jugadores valencianistas sobre el verde del Johan Cruyff provocó el enfado de los casi 300 aficionados desplazados a Barcelona para ver el encuentro.

Jugadores del Valencia pidiendo disculpas a la afición tras el partido. Europa Press

Al finalizar el partido, los jugadores se acercaron al sector en el que se encontraban los desplazados para aguantar el chaparrón, tan solo Julen Agirrezabala se acercó a ellos para darle la camiseta a un niño.

Cariacontecidos, el Valencia se sitúa en el ecuador de la clasificación liguera con cuatro puntos de 12 posibles y con muchas dudas para encarar la vuelta del parón de selecciones. Próximo partido, Athletic Club en casa el sábado 20 de septiembre.