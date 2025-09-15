El PSOE acusa a Compromís de bloquear la comisión de la dana en el Congreso por pedir la comparecencia de Sánchez

Diana Morant, durante la reunión con el grupo socialista en Les Corts Valencianes este lunes. Rober Solsona / EP

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha acusado este lunes a Compromís de "bloquear" la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso.

En declaraciones a los medios en Les Corts Valencianes tras una reunión con la dirección del grupo socialista, Morant ha sido incapaz de aportar una fecha para su activación con un plan de trabajo.

El motivo sigue siendo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La diputada de Compromís Àgueda Micó (quien se salió del grupo de Sumar) lo pone como condición y el PSOE no parece dispuesto a aceptarla.

La ministra de Ciencia ha recordado que existe esta "discrepancia" y ha apelado "a las fuerzas valencianas, no solo a la parte que continúa dentro de Sumar", a "hacer caso a lo que piden las víctimas" y activar esta comisión.

"Las víctimas tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no es necesario", ha argumentado. Así, ha pedido "no desviar el foco" cuando "la nefasta gestión de la dana tiene un responsable: Carlos Mazón y el gobierno valenciano del PP".

Además, comentado que el plan de trabajo de la comisión es "un documento que se mantiene vivo" y ha vuelto a destacar que Sánchez se comprometió con las víctimas a que serían "las primeras en declarar" en este foro.

Según Morant, en la comisión en el Congreso también deben comparecer responsables políticos como la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, o el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

También la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la tragedia que provocó 228 fallecidos. "Nos lo piden las víctimas", ha subrayado.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que la voluntad del PSOE y de la presidenta de esta comisión es "arrancar ya" con las comparecencias y ha insistido en que las fuerzas políticas, "sobre todo las valencianas", deben desbloquear el plan de trabajo para "empezar a trabajar".

"Que comparezcan todos"

La diputada de Compromís Àgueda Micó, ha replicado que los socialistas son "los únicos que la están bloqueando" por no aceptar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones remitidas a los medios, la parlamentaria se ha mostrado "sorprendida" con las declaraciones de Morant, "que vive en Madrid y no se entera de lo que realmente ha pasado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso".

"Es el PSOE quien tiene la presidencia de esa comisión (recae en la diputada valenciana Carmen Martínez) y, por tanto, son los únicos que la están bloqueando porque lo que no quieren es que vaya el presidente Pedro Sánchez", ha afirmado.

Micó ha asegurado que Compromís quiere que comparezcan "todos y todas los que han tenido algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado o tienen la responsabilidad de hacer que eso no vuelva a pasar": "Por tanto, queremos que vayan Mazón y también que vaya Sánchez, obviamente".

"Nos sorprende que Morant esté tan preocupada por una comisión de investigación que presentó Compromís y que su partido no quiso ni firmar ni presentar en compañía. Aquí lo que importa realmente son las víctimas y también que se sepa la verdad", ha añadido.