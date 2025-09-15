El hombre que disparó a su vecino en Alfafar y huyó tras esquivar el cerco policial se entrega a la Guardia Civil

Cerco policial en Alfafar tras disparar un vecino a otro el pasado 1 de septiembre. Efe / Kai Försterling

El sospechoso de haber disparado con una escopeta a un hombre el pasado 1 de septiembre en la localidad valenciana de Alfafar se ha entregado este lunes alrededor de las 9.00 en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de Valencia, donde ha acudido junto a su letrado.

Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas en la calle Pintor Sorolla de Alfafar cuando, al parecer, dos vecinos de este municipio discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

El autor de los disparos se marchó del lugar y, aunque se sospechaba que se había atrincherado con el arma en una vivienda de la calle San Antonio, contigua al lugar de los disparos, finalmente logró esquivar el cerco policial.

En esos instantes, huyó acompañado de otro joven que posteriormente se entregó y que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos.

Fuentes de la Benemérita han informado de que actualmente se le sigue tomando declaración al detenido. Este martes podría pasar a disposición judicial.

El supuesto autor de los disparos logró burlar el cerco policial establecido en torno al domicilio donde se sospechaba que se había atrincherado, según confirmó a Efe el alcalde del municipio, José Ramón Adsuara.

La Guardia Civil accedió a la vivienda alrededor de las 14.00 del pasado 2 de septiembre tras obtener permiso judicial para ello. Desde las 9.00 del mismo día los agentes sospechaban que no había nadie en el interior tras realizar un vuelo de observación con un dron equipado con cámara térmica.

El autor de los disparos se marchó del lugar y se sospechaba que se había atrincherado en una vivienda cercana al lugar del suceso, en la calle San Antonio.

La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, estableció un cordón policial para impedir la huida del sospechoso, sin éxito.

"Se piensa que el sospechoso pudo huir por una puerta lateral en los primeros 30 minutos. Cuando llegó la Policía Local practicaron torniquetes a la víctima y pudo ser ese el momento en que huyó de la casa ocupada en la que se había refugiado", dijo el alcalde.

"Los vecinos de la zona grabaron cómo la familia que ocupaba esa vivienda le cogía la escopeta y le dejaba dentro de la casa. Es de suponer que había alguna relación entre el sospechoso de los disparos y esa familia", explicó Adsuara.

No obstante, la comitiva judicial inspeccionó la casa para tratar de localizar el arma. Adsuara lamentó que la orden judicial, que según asegura solicitó la Guardia Civil alrededor de la medianoche, "haya tardado unas catorce horas en autorizarse".

"Más aún tratándose de una vivienda ocupada que ha sido objeto de seis denuncias por actividades delictivas, por parte del Ayuntamiento de Alfafar. Ha sido una situación esperpéntica, berlanguiana. Un paripé difícil de explicar. Queda la sensación de que se ha protegido a un supuesto asesino. Algo ha fallado", protestó el alcalde.

Testigos

Uno de los vecinos de Alfafar que vive cerca de la vivienda del atrincherado relató a los medios de comunicación que oyó "mucho ruido en la calle" y, después, las sirenas de la Policía, por lo que intuyó que "algo grave había pasado".

"Me asomé a la ventana y vi a vecinos hablando y al herido en el suelo lleno de sangre", afirmó el mismo vecino, por lo que se preocupó.

Según indicó, la vivienda donde supuestamente se había atrincherado el autor de los disparos, es "una casa okupada" donde viven "varios okupas" y que "lo sabe todo el barrio", aunque él no ha tenido problemas con ellos.

También apuntó que el hombre que disparó a su vecino suele aparcar en un vado que tiene esa casa, en el que parece ser que aparcó la víctima la noche del lunes.