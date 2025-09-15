Estos son los 19 centros educativos de Valencia que suspenderán las clases con alerta naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Valencia suspenderá las clases en los centros educativos de la ciudad que estén en zonas inundables y en las inundadas con la dana cuando se decrete alerta naranja.

Esta medida afecta a 19 centros públicos, concertados y privados. Siete de ellos se encuentran en zonas inundables, y otros doce ya sufrieron daños con la dana.

"Ahí se suspenderán las clases siempre que haya margen de anticipación para poder anunciarlo tanto a los centros educativos como a los padres", ha señalado este lunes el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero.

Es precisamente este lunes cuando se ha celebrado la Junta de Protección Civil en el consistorio para coordinar acciones ante la campaña de lluvias de otoño. Una de ellas ha sido esta decisión sobre el cierre de colegios.

"En aquellos centros escolares no universitarios que se encuentren en zonas inundables o inundadas se cancelará automáticamente la actividad docente siempre que se tenga una preemergencia, un preaviso, de alerta naranja", ha detallado la edil de Educación, Rocío Gil.

En concreto, los centros escolares afectados por la nueva medida ante la alerta naranja por lluvias son siete en las zonas consideradas inundables según el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana).

Así, se incluyen el CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri; CEIP José Senent y Escola Privada de Música Agrupació Musical en Masarrojos; IES Isabel de Villena, Centre Estranger Valencia Montessori School y CEIP Vicente Blasco Ibáñez, en Valencia, y Escola Privada de Música El Palmar, en este núcleo de población.

Por otro lado, los centros escolares en los que se adoptará esta decisión en las zonas que han sufrido inundaciones son el centro privado Nuestra Señora del Rosario, CEIP Padre Manjón; centro privado de Educación Infantil primer ciclo Sambori-La Torre; centro privado FP CFFolgado y Escola Privada de Música Sedajazz.

A estos se suman el CEIP Forn d'Alcedo, la Escola privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola privada de música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES El Ravatxol, el CEIP Castellar-Oliveral, el Centro de Educación Especial público Rosa Llácer en esa misma pedanía y también allí el centro privado de Educación Infantil Primer ciclo Formiguetes.

Gil también ha precisado que si esa alerta naranja llega más tarde, cuando los alumnos ya estén en los centros educativos, se tendrá en consideración esa situación "atendiendo a las recomendaciones de bomberos".

"Se valorará si continuar o cancelar las clases, teniendo en cuenta cuestiones como la seguridad y la recogida de los alumnos", ha añadido Caballero.

Asimismo, ha comentado que cuando la alerta por lluvias sea roja, el Ayuntamiento ordenará "cerrar los colegios siempre" cuando "sea previsible y se tenga suficiente antelación para suspender la actividad docente y que los padres no lleven a los niños".

Igualmente, ha expuesto que cuando el aviso por lluvias sea amarillo, se avisará a los centros docentes de la situación meteorológica y de las previsión que haya para la ciudad de Valencia.

Tras esta Junta de Protección Civil, la titular de Educación ha destacado que este mismo lunes "se va a comunicar a todos los centros" la medida adoptada "para que la puedan trasladar a los padres" y sepan cómo se va a actuar.

Anticipación

"Esto lo hacemos para anticiparnos y prever", sabiendo que "hay zonas que tienen mayor riesgo que otras y que lo más importante es la seguridad de los valencianos y protegerlos", ha añadido Caballero.

El responsable de Protección Civil ha resaltado que la reunión de este lunes ha ampliado las directrices de la Generalitat respecto a los centros escolares en caso de lluvia.

Así, ha precisado que la administración autonómica había establecido que con aviso naranja se debe suspender la actividad educativa reglada y no reglada en las zonas inundables, y ha detallado que Valencia ha considerado también suspenderlas en las pedanías afectadas por la dana.

En el resto de colegios del término municipal se atenderá a las situaciones meteorológicas concretas que haya ante una situación de preemergencia.

Además, a estas iniciativas se suman los mensajes de alerta que se están preparando, diferenciados para cada tipo de centro, según el nivel de emergencia que se decrete y atendiendo a la clasificación establecida por el servicio de Bomberos.

"Nuestro objetivo es automatizar y sistematizar las comunicaciones con los centros para actuar con la mayor rapidez y diligencia posible ante situaciones de emergencias y siempre previa comunicación del equipo de Bomberos", ha aseverado Gil.

Por su parte, Caballero ha añadido que en los próximos días se habilitará una torre de alertas sonoras en la pedanía de La Torre como un "proyecto piloto a incorporar al catálogo de medidas preventivas y de avisos a la población que se suman a los ya existentes".

"Pensamos que puede ser un elemento muy importante para la protección ante cualquier tipo de riesgo y prevemos ampliarlo a otros puntos", ha afirmado el edil, que ha resaltado también la decisión de elaborar "mapas de peligrosidad".