La alcaldesa de Moncada mantiene al concejal de la pelea contra unos jóvenes con el respaldo de Diana Morant

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, junto a Martín Pérez, el concejal envuelto en una pelea contra unos jóvenes. EE

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, sigue sin cesar a Martín Pérez, el concejal que protagonizó una pelea contra unos jóvenes en las fiestas patronales del municipio. Por el momento no ha movido ficha ni tiene intención de hacerlo.

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, que hasta ahora no se había pronunciado al respecto, ha respaldado este lunes su decisión.

En declaraciones a los medios en Les Corts, preguntada por si el PSPV tiene alguna novedad sobre la dimisión o el cese del edil, o si va a dirigirse a la alcaldesa, Morant ha respondido que el partido ha mostrado su apoyo a Amparo Orts.

"El partido socialista hemos ido a las fiestas de Moncada a apoyar a nuestra alcaldesa, como no cabe otra cosa, y nos mantenemos en ese apoyo a la alcaldesa de Moncada y sus decisiones", ha afirmado la líder del PSPV.

"No tomar una decisión es haber tomado una decisión. Nosotros estamos apoyando a la alcaldesa y apoyamos sus decisiones", ha reiterado.

Altercado en Moncada

El altercado se produjo la noche del pasado sábado 6 de septiembre (madrugada del domingo 7), durante el Moncadance Festival, uno de los actos de las fiestas patronales del municipio.

En un momento determinado, tras finalizar la discomóvil, las primeras filas de los asistentes empezaron a gritar ardorosamente insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El grupo de jóvenes que se encontraba debajo del escenario también profirió gritos de "rojo" a Martín, que en ese momento hizo un corte de mangas. Seguidamente, saltó para encararse con ellos, tal y como se observa en varios vídeos y pudo presenciar en directo EL ESPAÑOL.

Martín Pérez Aranda es segundo teniente de alcalde de esta localidad valenciana. Entre las competencias que desempeña se incluyen las de Fiestas y Seguridad Ciudadana, además de Deportes y Régimen interno para el mandato que ostenta desde las pasadas elecciones municipales de 2023.

Coincide en que es, además, pareja de la alcaldesa Amparo Orts, quien gobierna la ciudad desde 2015 bajo las siglas del PSPV-PSOE.

Dimisión "inmediata"

Ante la gravedad de los hechos, los grupos municipales de la oposición (PP y Vox) exigieron la "dimisión inmediata" del concejal del Ayuntamiento de Moncada y sostuvieron que Pérez Aranda no podía continuar "ni un día más".

"Debe dimitir inmediatamente. El vídeo habla por sí solo. Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo del escenario y una agresión que no puede quedar impune", expresaron los 'populares'.

Por su parte, VOX Moncada condenó los graves incidentes acaecidos durante la verbena de las fiestas patronales, que a su juicio constituyen "una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público".

También instaron a la alcaldesa de la localidad, Amparo Orts, a que procediese a su cese "con efectos inmediatos".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, escribió en su cuenta de la red social X que debía dimitir en ese mismo momento porque "no puede ocupar un cargo público". "La violencia no tiene cabida en democracia", expresó.

Sin embargo, fuentes socialistas replicaron a Tellado que quien está "incitando a la violencia" y fomentando "un discurso de odio" es precisamente el PP y su secretario general y responsable de Organización, es decir, "la mano derecha" de Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Compromís Montcada, socio de gobierno del PSPV en la localidad, condenó en un comunicado "los hechos ocurridos en el MontcaDance" y se desmarcó de "cualquier acción violenta".

Al mismo tiempo, la coalición garantizó que continuará trabajando por un municipio "tolerante y con respeto" y se reafirmó en "la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos".