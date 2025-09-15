Una acusación de la dana pide a la jueza que requiera un vídeo del Cecopi que grabó un cámara de la Generalitat

La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en la causa de la dana ha solicitado a la jueza que requiera una grabación en posesión de la Generalitat del Cecopi del 29 de octubre.

El escrito hace referencia a que uno de los cámaras de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias grabó imágenes del interior de la sala en la que se celebraba aquella reunión. Éstas, señala ACPV, no han sido aportadas al juzgado.

La acusación explica que descubrió este hecho a raíz del vídeo inédito que emitió el pasado miércoles Radiotelevisión Española (RTVE).

En él se revelaba algunas instrucciones que la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas dio durante la tarde del 29 de octubre para el envío del Es-Alert.

La grabación fue captada por las cámaras de À Punt en lo que se denomina 'mudo'. Es decir, aquellas que se captan durante una reunión o algo similar para usar únicamente las imágenes.

El vídeo corresponde a las 19:00 horas, cuando la situación en muchos municipios ya era grave por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Éste recoge las conversaciones de la sala del Cecopi, en la que también se encontraban Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias; Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia; y José Miguel Basset, jefe de Bomberos de Valencia, entre otros.

Acció Cultural expone que en ese vídeo también se observa a un operador de cámara vestido con el chaleco rojo propio del personal de Emergencias que graba a los participantes desde posiciones diferentes.

Motivo por el que reclama a la jueza que se lo requiera a Presidencia de la Generalitat, tanto en bruto como con las posibles ediciones que se pudiesen realizar.

La jueza ya solicitó la semana pasada a RTVE el vídeo que emitió. En su escrito, recordó que no consta en el procedimiento ninguna documentación, grabación o acta del Cecopi, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias.

La propia Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta para las Emergencias respondió, ante las peticiones de la magistrada, que en el Cecopi "no se levantan actas ni se graban sus sesiones" y que, por lo tanto, "no consta soporte documental alguno al respecto".

Ahora, la magistrada tendrá que resolver sobre la nueva petición de ACPV.