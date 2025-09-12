El vicepresidente para la reconstrucción Gan Pampols se marchará el 5 de noviembre y Mazón remodelará su Gobierno

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo una nueva remodelación de su Consell tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.

Durante el anuncio, que ha tenido lugar durante una comparecencia en Elche (Alicante), Mazón también ha adelantado que el teniente general retirado asistirá el 4 de noviembre a su último pleno del Gobierno valenciano.

Será al día siguiente cuando el presidente de la Generalitat anuncie la composición de su nuevo Ejecutivo autonómico.

Así, Mazón ha recordado que el fichaje de Gan Pampols tenía fecha de entrada y de salida. Llegó al Gobierno en noviembre, cuando hizo su primera remodelación tras la dana.

Su salida estaba prevista para el tramo final de este año, cuando su cometido estuviera encarrilado para la recuperación económica y social de Valencia tras la tragedia que dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados.

El propio Gan Pampols ha asegurado en diversas ocasiones que se marcharía cuando la reconstrucción tras la dana estuviera encarrilada. Y lo cumplirá tras la presentación de todos sus planes.

Aunque este tipo de cuestiones siempre las decide y mide Mazón en primera persona y las suele llevar de manera muy discreta, son numerosas las voces que dan por hecho que Vicente Martínez Mus podría asumir sus funciones.

El titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es una figura al alza que ha ganado mucha presencia y que tiene buena consideración dentro del Ejecutivo.

Mazón tiene la intención de seguir visibilizando una Conselleria de la Recuperación tras la dana para otorgarle relevancia propia en el organigrama del Gobierno.

De manera que la opción que más circula es que Martínez Mus ascendiera a vicepresidente segundo con las competencias que ya tiene y sumando las de la reconstrucción.

Con ello, compartiría junto a la vicepresidenta de Servicios Sociales, Susana Camarero, ser los cargos más elevados del Ejecutivo.

En cuanto al resto de cambios, poco se sabe. Las quinielas hablan de salidas de más consellers y caras nuevas, pero no hay nada concreto.

Esta misma semana, desde la Generalitat sacaban pecho del Plan Endavant, el proyecto para la reconstrucción de los municipios afectados tras la dana.

Este proyecto, aprobado el 31 de julio, ya ha activado el 40% de las medidas que contemplaba, 340 en total. Todas ellas buscan consolidar la recuperación tras la dana y transformar el territorio afectado para que no vuelvan a producirse escenarios como los que dejaron las inundaciones del 29 de octubre.

En función del impacto y la complejidad de cada iniciativa, a las 340 propuestas se les ha establecido una fecha máxima de inicio. Estas son T1, T2, T3 y T4, y se refieren a los trimestres desde la aprobación del plan. Otras ya están en curso.

Por ello, son 54 las medidas que antes de final de año tienen que estar ya iniciadas, según marcan las directrices de Gan Pampols. Vivienda, vehículos, ayudas... y previsión para futuras catástrofes. Todo está contemplado.

Ahora, tras haber puesto en marcha el 40% de las iniciativas, las diferentes consellerias deberán desarrollarlas. Por su parte, desde la Vicepresidencia Segunda se controlará el inicio de los proyectos y se llevarán a cabo las primeras labores de seguimiento.