Los sindicatos educativos anuncian movilizaciones para mejorar salarios y condiciones del profesorado

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han anunciado que convocarán movilizaciones para mejorar los salarios y condiciones laborales del profesorado en caso de que la Conselleria de Educación no acepte las propuestas sindicales.

Estas serán presentadas en la próxima reunión que tendrá lugar, previsiblemente, la semana que viene. En cuanto a las movilizaciones, estas incluirán también una huelga, como han precisado los mismos sindicatos.

En un comunicado, han destacado que en junio los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial iniciaron una serie de reuniones para acordar una plataforma reivindicativa de mejoras salariales y de condiciones laborales para el profesorado de la Comunitat.

De igual manera, han señalado que el pasado miércoles tuvo lugar una nueva reunión, a la que solo asistieron el STEPV, CCOO y UGT, en la que se abordó la plataforma reivindicativa y una propuesta de calendario de movilizaciones.

Este calendario, que incluye la propuesta de una primera jornada de huelga a finales de noviembre, se trasladará a asambleas comarcales conjuntas que se convocarán próximamente en toda la Comunitat, si la Conselleria "no acepta la apertura de una negociación inmediata y seria" respecto las reivindicaciones sindicales.

Entre sus propuestas, los sindicatos piden mejoras salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo del profesorado valenciano, la recuperación de las plantillas docentes recortadas por el actual gobierno y la reversión de los recortes en todas las etapas educativas.

También reclaman la mejora de las condiciones laborales del profesorado experto de FP y especialista; la reducción de las ratios de alumnado y de la sobrecarga de trabajo y de burocracia, y la mejora de las infraestructuras educativas y, especialmente, las de los centros afectados por la dana.

Además, los tres sindicatos afirman que seguirán trabajando para "conseguir la derogación de la mal llamada ley de 'libertad educativa' y la normalización del valenciano en la enseñanza.

Curso escolar

Estas reivindicaciones llegan con el comienzo de un curso escolar marcado por la dana del pasado 29 de octubre, que ha provocado que algunos centros de la 'zona cero' hayan comenzado con retraso sus clases.

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha pedido "disculpas" por el retraso del arranque del curso en esos mismos centros afectados por la dana, en localidades como Massanassa, Alfafar y Algemesí.

Ya en la presentación de las cifras del nuevo curso escolar 25-26, los sindicatos se movilizaron a la entrada de la Conselleria para reivindicar las mejoras salariales y las condiciones de los alumnos en los barracones