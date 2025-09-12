La jueza requiere a RTVE la grabación inédita del Cecopi de la dana por contradecir la declaración de Pradas

La jueza de la dana ha requerido a Radio Televisión Española la copia de la grabación inédita del Cecopi convocado el día de la tragedia.

El documento audiovisual fue emitido por RTVE esta semana. En él se revelaba algunas instrucciones que la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas dio durante la tarde del 29 de octubre para el envío del Es-Alert.

La grabación fue captada por las cámaras de À Punt en lo que se denomina 'mudo'. Es decir, aquellas que se captan durante una reunión o algo similar para usar únicamente las imágenes.

La radiotelevisión valenciana no había emitido el contenido hasta la fecha. La dirección argumentó el pasado miércoles que no lo hizo al considerar que fue una reunión "a puerta cerrada" y que el código deontológico periodístico "impide su difusión".

El vídeo que ahora ha pedido la jueza corresponde a las 19:00 horas, cuando la situación en muchos municipios ya era grave por el desbordamiento del barranco del Poyo en l'Horta Sud.

Éste recoge las conversaciones de la sala del Cecopi, en la que también se encuentran Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias, Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y José Miguel Basset, jefe de Bomberos de Valencia, entre otros.

En su auto, la jueza recuerda que no consta, en el presente procedimiento, una documentación ni

grabación o acta de la reunión del Cecopi del 29 de octubre "a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias".

La respuesta de este departamento al juzgado fue que no se levantan actas ni se graban las sesiones del Cecopi, por lo que no constaba "soporte documental alguno al respecto".

La magistrada considera que el documento sirve para analizar la toma de decisiones en el envío de la alerta la tarde de la tragedia.

Además, indica que la citada grabación contradice algunas declaraciones efectuadas en sede judicial, como la de la exconsellera Salomé Pradas.

