La CHJ apunta a los ayuntamientos: el control de las crecidas en los caudales es "imposible sin su colaboración"

Una máquina trabaja en las labores de limpieza y desescombro en el barranco del Poyo en Picanya. Jorge Gil / EP

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) apunta a la responsabilidad de los ayuntamientos -junto a la del Centro de Coordinación de Emergencias- en situaciones como la de la fatídica dana del pasado 29 de octubre.

Así lo indica en el informe que ha remitido a Les Corts Valencianes tras el requerimiento de información por parte del Parlamento autonómico para la comisión de investigación sobre la tragedia en la que murieron 228 personas.

El organismo estatal se refiere a los municipios para explicar que en la CHJ se vienen aplicando los avisos o protocolos de actuación que se deducen del Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat.

"Con respecto al seguimiento de ramblas y barrancos, se trata de cauces normalmente secos que experimentan gran torrencialidad, debido a las fuertes pendientes y corto recorrido", explica.

Éstas, continúa "generan avenidas en muy corto espacio de tiempo". "Lo que, unido a la escasa infraestructura de puntos de control, condiciona la sistemática del seguimiento pluviohidrológico y la alerta hidrológica", señala.

Por ello, destaca, "el seguimiento pluviohidrológico en ramblas y barrancos, debido a la rapidez con que se generan las crecidas, es imposible sin la total colaboración de los ayuntamientos, siempre apoyados desde los Centros de Coordinación de Emergencias".

Para la Confederación es "básico", por tanto, que exista un buen sistema de transmisión de la información entre los ayuntamientos de una misma cuenca fluvial, "y que estos pongan en marcha su propio plan de actuación municipal frente a inundaciones".

"No realiza el seguimiento"

"En estos casos, la CHJ no es quien realiza el seguimiento, sino quien, previa petición del Centro de Coordinación de Emergencias, contrasta la información que llega a éste", expone.

"Ese es el motivo por el cual en algunos barrancos hay puntos de control, que no son estaciones de aforo, sino sensores de nivel que, como se pondrá comprender, son muy vulnerables en una crecida de gran magnitud", añade.

Por lo tanto, insiste, es Emergencias "la que ha de realizar el seguimiento con la información que recabe de todos los agentes implicados".

"No sólo la CHJ u otras, sino también los municipios y los Servicios de intervención desplegados en el territorio. Especialmente Guardia Civil, Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, Policía de la Generalitat o agentes medioambientales", afirma.

Igualmente, cita a los recursos adscritos al Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales de la Conselleria competente, Brigadas de la Diputación Provincial de Valencia, Comunidades de regantes y servicios del ciclo integral del agua que informarán a Ayuntamientos.

La mención de la CHJ a las competencias de los ayuntamientos el día de la dana no ha sido la única. También la propia Generalitat ha hecho hincapié en ellas.

Algo que, en todo caso, la jueza de la dana no ve como responsabilidad penal puesto que considera que la Generalitat ostentaba el mando único de la emergencia y que no proporcionó suficiente información a los ayuntamientos el 29 de octubre.

Una cuestión polémica en todo este asunto ha sido la aplicación de los planes municipales de inundaciones, aleatorio según en qué localidades.

La magistrada requirió a la Generalitat toda la información remitida a los ayuntamientos tanto el día de la dana como los previos.

Emergencias respondió en su último informe que el total de comunicaciones realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias para la remisión de los avisos fue de 6.325 correos electrónicos y 22.002 sms.

Concretamente, indica, el día 28 y en cumplimiento del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones, se emitieron dos documentos con las alertas meteorológicas vigentes, que en ese momento fueron de nivel amarillo y naranja, basadas en la predicción facilitada por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas alertas, destaca la Generalitat, fueron remitidas (vía correo electrónico o fax) a la totalidad de municipios afectados, independientemente de que tuvieran plan de inundaciones o no.

Complementando esta acción, comenta, se informó a los responsables municipales de las zonas afectadas mediante el envío de sms y se difundió la información en web y redes sociales.

Por otra parte, dice Emergencias, durante la misma jornada del 29 y siguiendo la línea del aviso especial emitido por Aemet, se realizó un envío de un Aviso especial por correo electrónico/fax a todos los municipios de la Comunitat Valenciana.

En él se les informaba del episodio meteorológico con la finalidad de que se activaran los planes municipales y se tomaran las medidas preventivas pertinentes.

Aviso especial a los ayuntamientos. EE

A raíz de este aviso, sólo tres ayuntamientos constituyeron el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal): Valencia, Algemesí y Albal. De hecho, hasta hace poco únicamente se tenía constancia oficial de los dos primeros.

De acuerdo con Emergencias, a lo largo del día 28 de octubre se recibieron diversas comunicaciones por parte de los municipios solicitando más información meteorológica y se les reportó la información de la que se disponía.

La Policía Local de Oliva informó de que desde las 17.00 del 28 de octubre hasta las 9.00 del día 30 de octubre dispondrían de cuatro componentes de protección civil en la población.

El Ayuntamiento de Algemesí informó el día 28 de octubre de que activaba su plan territorial municipal en situación de preemergencia y que a las 11.00 mantendrá una reunión preventiva y de coordinación a nivel municipal.

A las 22.59 comunicó la suspensión de actividad escolar durante el día 29 de octubre.

La Generalitat remarca que no constan más comunicaciones de retorno por parte de ningún municipio.