La jueza de la dana cita como testigo a la vicepresidenta Susana Camarero y vuelve a ofrecer a Mazón que declare

La jueza de la dana ha citado como testigo a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y al secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande.

En una nueva lista de testificales, incluye igualmente a un sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y a dos comandantes de la UME.

En una providencia notificada este jueves y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la instructora acepta así el escrito presentado por la acusación popular que ejerce Intersindical para que Camarero declare como testigo en esta causa.

Con respecto a la conselllera, se solicitaba que aclarase "qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi" constituido el 29 de octubre, el día de la dana.

Sin embargo, la magistrada todavía no ha fijado fecha concreta para la declaración de la vicepresidenta del Gobierno valenciano.

Por otro lado, la jueza ha vuelto a ofrecer al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que declare, y ha rechazado de nuevo citar a la periodista Maribel Vilaplana.

La instructora ya le ofreció la posibilidad al líder del Ejecutivo autonómico el pasado mes de marzo, cuando citó como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y el exnúmero dos de Emergencias, Emilio Argüeso.

Esta vez ha reiterado que no procede investigar las actuaciones de Mazón porque supondría investigarlo también a él.

Este tipo de escritos sobre el presidente de la Generalitat son interpretados como que la magistrada ya lo habría citado como imputado si no estuviera aforado.

Carta de Maribel Vilaplana

Además, la magistrada que instruye la causa judicial de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado unir al procedimiento la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana.

En el escrito publicado el pasado viernes a través de sus redes sociales personales, la periodista revela que le pidió a Mazón que no hiciera público su nombre por las consecuencias que entendió que podía tener.

La periodista explica que llegó pasadas las 15 horas a la comida. "Acudí a esa cita a petición del presidente, con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración profesional", cuenta.

La salida del restaurante, tal y como reza el escrito, se produjo finalmente entre las 18:30 y las 18:45, aunque inicialmente el entorno de Mazón dijo que éste acudió al Palau sobre las 18.00 horas.

La propia Vilaplana también ha variado los tiempos. En su momento transmitió que salió a las 17.45 y ahora desvela que fue una hora después.

La periodista afirma en la carta que, en su momento, "en medio de la vorágine con la que se desencadenaron los hechos, el desconcierto y la presión vivida", no dimensionó "la importancia de ese desfase horario inicial que se hizo público".