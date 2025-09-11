El Gobierno pudo desviar el Poyo y mitigar la tragedia de la dana con sólo 55M: sale a la luz el proyecto que escondía la CHJ

Pedro Sánchez y Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. Eduardo Parra / EP

El proyecto original completo para la cuenca del Poyo que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha escondido desde la dana sale por fin a la luz.

Ese plan revela que la primera y más importante de las obras previstas, que consistía en un desvío de aguas al Turia, sólo costaba 55 millones a ejecutar en tres años.

Si Pedro Sánchez la hubiera incluido en sus primeros Presupuestos, los de 2021, habría ejecutado esta obra antes de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024.

Su excusa para no hacerlo fue que chocaba con la Ley de la Huerta de Ximo Puig, algo desmentido por los impulsores de esa norma.

Con ese mismo coste de 55 millones, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy podrían haber ejecutado el proyecto. Ambos justificaron su descarte por la crisis económica que sufría España aquellos años.

El proyecto, negado a EL ESPAÑOL hasta la fecha por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ve por fin la luz gracias a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

La CHJ lo ha proporcionado al Parlamento valenciano tras una solicitud oficial de información y documentación.

Se trata del documento completo para encauzar, laminar y desviar el agua de la cuenca del Poyo, elaborado en 2010 por la firma de ingeniería Typsa y validado en diciembre de 2011 por el Gobierno de Zapatero con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA).