Diana Morant anuncia 200.000 euros para la AVL: "Voy a rescatar la Acadèmia Valenciana de la Llengua"

La secretaria del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del que es titular, llevará a uno de los próximos Consejos de Ministros una subvención directa a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de 200.000 euros.

Así lo ha transmitido Morant en el desayuno informativo de Forum Europa, donde también ha intervenido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que "será alcaldesa".

La dirigente socialista ha subrayado que el ataque a la AVL "es simbólico y financiero" de parte del Partido Popular y se ha erigido como la 'salvadora' de la institución. "Quiero anunciar que como ministra voy a rescatar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua", ha afirmado.

La ministra ha detallado que la subvención de este curso será de 200.000 euros pero que a partir del próximo año ascenderá hasta los 338.000 euros.

"La aportación se consolidará a partir del próximo ejercicio y garantizará que la Academia disponga de recursos estables para ejercer su función de defensa de nuestra lengua", aseguró la ministra.

Con esta ayuda, Morant ha subrayado que el Gobierno "entra a reconocer a la AVL y a protegerla", de igual manera que ha criticado al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Mazón y el PP se equivocan al hacer de la lengua un elemento de enfrentamiento, no existe un conflicto de lengua en la Comunitat, es estéril e interesado", ha recalcado.

"Ni la lengua es de derechas ni de izquierdas. El valenciano lo hablan personas de todas las ideologías, y nunca existió tal conflicto hasta que el PP lo reavivó", afirmó Morant.

La dirigente arremetió contra "los defensores hipócritas del valenciano" que, según ella, "prohíben hablar en valenciano en el Senado, votan contra su uso en el Congreso y rechazan reconocerlo en Europa".

Recordó además que PP y Vox han eliminado contenidos en valenciano de la radiotelevisión pública y "pretenden que ciudades como Alicante renuncien a su identidad lingüística para ser solo castellano hablantes".

"Esos defensores de pacotilla nos darán muchas lecciones, pero nosotros vamos a proteger la lengua con hechos, no con palabras vacías ni recortes interesados", sentenció la líder socialista.

Presupuesto de la AVL

En los últimos presupuestos de 2025 de la Generalitat, la formación de Santiago Abascal logró que el PP incluyera un recorte del 45% de las subvenciones a la AVL como condición para dar su voto favorable a las cuentas.

Con ello, de los 3,9 millones de euros con los que contaba hasta ahora, pasaba a disponer de 2,2 millones de euros.

En la práctica, suponía que la institución quedara atada de pies y manos en lo que a acciones y jornadas u otro tipo de iniciativas se refiere, pues esa cantidad prácticamente le sirve sólo para cubrir nóminas.

Ante esta situación, la formación de Ens Uneix en la Diputación de Valencia anunció que estaba ultimando un protocolo que incluía un mecanismo de apoyo directo para "salvar" las actividades de la AVL ante los "recortes impuestos" por Vox a los populares en la Generalitat.

Un apoyo que el PP respaldaría y que también fijaban en torno a los 200.000 euros, tal y como publicó este diario.

Financiación autonómica

Por su parte, en cuanto a la financiación, ha insistido en que siente "envidia" como valenciana del acuerdo de quita de deuda alcanzado con Cataluña por parte del Gobierno de España y de la relación institucional entre Pedro Sánchez y Salvador Illa, como ya hizo el pasado mes de agosto.

En ese momento, Morant envidió la "negociación leal" para una financiación singular en Cataluña, porque esa comunidad "tiene un presidente de la Generalitat que basa el futuro de Cataluña en el diálogo, en la mano tendida con el Gobierno de España", en alusión a Salvador Illa

En lo referente a la financiación, la ministra ha asegurado que la propuesta de quita de deuda del Gobierno central "no supone dar carpetazo a cambiar el modelo de financiación", el cual ha reconocido que "no es justo".

"Seguiremos defendiendo un sistema justo para la Comunitat Valenciana, aunque hoy no haya consenso con el PP", ha asegurado.

Durante su intervención, Morant reivindicó la propuesta de Pedro Sánchez de condonar los 11.000 millones de deuda generados durante la crisis financiera. "Es un alivio sin condiciones, que Mazón debería aceptar", afirmó.

De la misma manera, volvió a unir las reivindicaciones de la autonomía valenciana con Catalunya, detallando que "ese modelo sería perfecto también para la Comunitat Valenciana, que siempre ha reclamado junto a Cataluña una financiación justa".

"Si a un vecino le perdonan 20.000 euros de hipoteca, no dice que no. Solo alguien sectario rechaza esa oportunidad", criticó, acusando al Consell de hacer "partidismo".