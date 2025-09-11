Los colegios afectados por la dana de Massanassa, Alfafar y Algemesí comienzan el curso con retraso y en barracones

Ahora sí. Los centros educativos afectados por la dana ya han retomado la actividad escolar. A pesar de que el inicio de curso tendría que haberse producido el pasado lunes, en Massanassa, Alfafar y Algemesí tuvo que retrasarse unos días.

Los cuatro centros de estas tres localidades afectadas por la dana se vieron obligados a retrasar el inicio de curso entre dos y tres días, pero ya han podido volver a clase.

Los alumnos perdieron sus colegios con la fuerza de la riada, y al igual que ocurre en otros pueblos como Catarroja, durante este curso deberán estudiar en aulas prefabricadas.

Así, aunque todavía quedan pequeños detalles, estos barracones ya están listos para acoger a sus alumnos, y las pequeñas mejoras se perfilarán en horario no lectivo para no interferir en la labor educativa.

De este modo, el CEP Lluís Vives y eI Ausiàs March de Massanassa han comenzado las clases con normalidad.

Por su parte, el CEIP Carme Miquel de Algemesí ha iniciado la vuelta de forma progresiva por decisión del centro: este jueves han empezado los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, el viernes empezarán las clases los de 1º y 2º de Educación Primaria y el lunes, el alumnado de Infantil.

El CEIP Orba de Alfafar ha abierto también este jueves sus puertas. Tanto el equipo directivo como los docentes del centro se han incorporado a sus puestos, y se ha acogido a un reducido número de alumnos debido a que el ayuntamiento ha mantenido actividades lúdicas.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha visitado los cuatro centros y ha agradecido "el trabajo inmenso de los técnicos, del Ayuntamiento y de la Conselleria, de las empresas y equipos directivos y docentes que ha permitido la vuelta a las aulas este jueves y en sus propios municipios".

Posteriormente, el director general se ha desplazado hasta la parcela del CEIP Carme Miquel de Algemesí, afectado por las inundaciones, para conocer el estado de ejecución del derribo del centro.

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha recordado que con la puesta en marcha de la actividad en estos centros todo el alumnado afectado por la riada ha retomado las clases en sus propios municipios.

Todos los centros cuentan con certificados de seguridad, emitidos por la empresa encargada del montaje de las instalaciones, que garantizan que la actividad lectiva puede comenzar con normalidad.

Protestas

Algunas familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria Orba de Alfafar han decidido no llevar a sus hijos al centro con aulas prefabricadas al tener dudas sobre la seguridad.

Consideran que "no es el sitio ahora mismo apropiado para que esté nuestro alumnado allí" y es "un entorno hostil".

La presidenta del AMPA de este colegio público, Miriam Martínez, ha recordado a los medios que la asociación invitó ayer a las familias a no llevar a sus hijos al centro "hasta que se garantice un comienzo con normalidad".

Además, recordó que el Ayuntamiento de Alfafar ha puesto a su disposición el Complejo Municipal SUMA para albergar a los menores.

Por ello, esta mañana, "algunos alumnos han ido directamente al cole y otros han venido directamente al Polideportivo", ha explicado Martínez.

"Desde el AMPA se aconsejó ayer que no entraran los nenes por seguridad de ellos. Allí están los profesores, que han recibido a los niños que han ido con mucha ilusión y mucha alegría, pero no es el sitio ahora mismo apropiado para que esté nuestro alumnado allí", ha explicado.

Y añade: "El profesorado tiene que estar porque tiene que estar trabajando y montando las clases como toca para que los alumnos, el lunes, tengan también un buen recibimiento".