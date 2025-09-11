La CHJ alega que no suplía la vigilancia de barrancos el día de la dana a pesar de tener a 55 Policías del Agua

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) argumenta que la labor que realizan sus policías del agua no suple la vigilancia de barrancos que tenía que realizar la Generalitat el día de la dana.

Así se manifiesta el organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España preguntado por el trabajo y las competencias que tenían atribuidos el 29 de octubre sus Agentes Medioambientales (AMA) o Guardias Fluviales (GF).

Tal como ha publicado EL ESPAÑOL, la CHJ ha reconocido que ninguno de sus policías del agua trabajó la tarde de la dana.

Lo ha hecho a través de un informe de la propia Confederación remitido a la comisión de investigación creada en Les Corts Valencianes sobre lo ocurrido aquella jornada en la que murieron 228 personas. La gran mayoría, en la cuenca del Poyo.

"El servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ cuenta con una plantilla total de 55 empleados, bien agentes medioambientales (AMA) bien guardas fluviales (GF), distribuidos por todo el ámbito geográfico de la demarcación", explica en el documento.

"En general, cada agente tiene asignado un sector de territorio, donde ejerce sus competencias en materia de policía de aguas, que vienen establecidas en el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001)", precisa.

La CHJ detalla una tabla sobre los horarios de sus agentes medioambientales entre el 28 y el 31 de octubre. El 29, día de la dana, ninguno prolongó su actividad más allá de las 17:00 horas. Fue a partir de entonces cuando comenzó la trágica riada.

Detalle del horario que realizaron los Policías de Agua del Gobierno entre el 28 y el 31 de octubre. EE

El organismo estatal no informó del brutal aumento del caudal del Poyo hasta las 18:43 horas, cuando envió el famoso correo.

Cuestionada sobre todo este asunto, la CHJ indica que, si bien la dana, como fenómeno meteorológico, tuvo repercusión en gran parte del ámbito geográfico de la demarcación, en los sectores afectados hay asignados 7 agentes y 2 responsables de zona.

"La función de los agentes medioambientales es la atención de las solicitudes de actuación e información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación en lo referido a la vigilancia del Dominio Público Hidráulico", apunta.

Y esas fueron, prosigue, "las labores desarrolladas durante el día 29 de octubre hasta el fin de su jornada de trabajo".

El organismo estatal hace hincapié, una vez más, en que "la CHJ no es un servicio de intervención ni tiene competencias en la gestión de emergencias".

"Ni los agentes medioambientales de la CHJ ni los datos suministrados a tiempo real a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) suplen en ningún caso la vigilancia que deben llevar a cabo los servicios de intervención desplegados en el territorio", afirma.

El seguimiento

Esta vigilancia, inciden, depende "de las autoridades que sí son competentes en la gestión de emergencias".

En cualquier caso, recuerdan que el 29 de octubre había decretada alerta hidrológica en la cuenca del Poyo desde las 12.20 de la mañana.

Alerta hidrológica en el Poyo del 29 de octubre. EE

Esa alerta fue emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias al corresponder a la administración autonómica la competencia en protección civil.

En ella explicaba que desde la CHJ y desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) se mantenía "el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir".

Además, incluía una serie de recomendaciones como llamar al 112 si había incidencias importantes en los municipios o que la población no se acercara a las riberas de los ríos y barrancos que pudieran estar activos.

Aunque hablaba de que el seguimiento de caudal también correspondía a la CHJ de acuerdo con esa nota, la Confederación indica que esa zona (la del Poyo) "quedaba bajo el seguimiento de las autoridades competentes en protección civil para que adoptaran las medidas pertinentes".

Plan de Emergencia de Forata

Lo cierto es que la jornada del 29 de octubre nadie vio lo que sucedía en el Poyo. Así lo demuestra el desarrollo del Cecopi.

Y también las llamadas del presidente de la CHJ, Miguel Polo, en ninguna de las cuales habló de la avenida letal en esa cuenca.

El informe que la Confederación ha remitido a Les Corts aporta otro elemento más en el que se evidencia esta circunstancia.

Requerida sobre que aporte los documentos que describan los planes de emergencia y protocolos que se activaron el 29 de octubre, especifica que únicamente se activó en Plan de Emergencia de la presa de Forata.