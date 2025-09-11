Catalá anuncia un plan de 'infraestructuras críticas': 120M€ que aseguren a Valencia agua potable ante futuras danas

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este jueves en el Debate del Estado de la Ciudad que el Ayuntamiento invertirá 120 millones de euros en un Plan de Infraestructuras Críticas para garantizar que la ciudad pueda tener agua potable en caso de que se produzcan nuevas danas como la que tuvo lugar el pasado 29 de octubre.

La inversión, que se distribuirá entre 2026 y 2031, permitirá a Valencia "ser la primera ciudad autosuficiente cuando se produzcan situaciones críticas y autoabastecer a su población de agua potable". "La dana y el apagón nos mostraron la fragilidad que teníamos en luz y agua", ha explicado Catalá.

La también líder de los populares ha subrayado que este proyecto permitirá a los vecinos "estar tranquilos ante futuras catástrofes". La intención es construir cuatro nuevos pozos y cuatro plantas potabilizadoras para ponerlas en marcha en caso de urgente necesidad.

Los pozos se nutrirían de los más de 2.500 hectómetros cúbicos de agua que alberga un acuífero que se encuentra bajo de la ciudad.

"Si todo fallara de nuevo, ahora mismo solo tendríamos agua almacenada para 24 horas, pero el objetivo es ampliarla a 48 horas e incluso ir más allá: poder generar agua potable y no tener límite para que los vecinos estén tranquilos ante situaciones críticas", ha asegurado.

Situaciones como las que tuvieron lugar tras las inundaciones en las que fallecieron 228 personas hace ya casi un año. "El canal Júcar-Turia falló por roturas en el canal, entró agua muy sucia y tuvimos que depurarla en varias fases", ha recordado.

Barranco del Poyo tras las actuaciones. CHJ

En este sentido, también ha anunciado que se prevé renovar 8,9 kilómetros de tuberías arteriales a lo largo y ancho de la ciudad para "hacer más fuerte el sistema", de manera que exista un menor riesgo de roturas.

Respecto al suministro eléctrico, la alcaldesa de Valencia también ha anunciado que el consistorio adquirirá "macrogrupos electrógenos". Otra actuación que pretende hacer a Valencia "mucho más robusta" en caso de extrema emergencia.

Por otra parte, la primera edil ha anunciado que el consistorio tiene previsto poner en marcha una nueva Agencia de Alquiler, que permitirá darle "seguridad al propietario garantizándole el pago de las cuotas", pero también asegure al inquilino el pago de un arrendamiento "asequible".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.