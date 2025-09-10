Un jefe de Bomberos asegura a la jueza de la dana que Emergencias sabía a las 17.30 que el Poyo "iba al límite"

El oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que Emergencias sabía desde las 17.30 horas que el barranco del Poyo "iba al límite de agua".

El testigo, que se encontraba de guardia el 29 de octubre, ha explicado a la magistrada que media hora después de que se constituyera el Cecopi -que comenzó a las 17.00- un particular de Riba-roja llamó al 112 para alertar de esta situación.

A continuación, ha dicho, es el Centro de Coordinación de Emergencias el que emite ese aviso al resto de organismos a través del 'Coordcom' (el sistema que integra todas las comunicaciones internas de Emergencias en la Generalitat).

El oficial jefe también ha expuesto cómo fue la polémica orden de retirada de los bomberos que se encontraban vigilando el Poyo el día de la dana.

Hasta el barranco se decidió que se desplazara una unidad de bomberos sobre las 13.05 horas y ésta observó una lámina de agua de 80 centímetros. Tras subir a Cheste o Chiva y ver otra escala, los efectivos bajaron y vieron que la lámina se había reducido a 40 centímetros.

Fue en ese momento cuando se marcharon. Lo hicieron, ha detallado, sobre las 14.40 horas y la orden provino del sargento de coordinación de recursos del Consorcio al considerar concluida la tarea.

Se les comunicó por el canal de radio del grupo monitorizado por la sala del Centro de Emergencias.



Desde el Centro de Coordinación de Emergencias, que es el que había solicitado la movilización de los bomberos, ha proseguido, no se les volvió a preguntar por nuevas mediciones. Motivo por el que entendía que llevaban el seguimiento con otros posibles informantes, como los ayuntamientos.



En este sentido, ha hecho hincapié en la falta de instrucciones: "Si desde el Centro de Coordinación de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así".

Sin embargo, con la información que se dio se entendió que no era una labor con permanencia.

