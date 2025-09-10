El emotivo gesto de Hugo Duro con un niño aficionado al Valencia CF: "Tengo una carta para él, es mi ídolo"

Los futbolistas son los ídolos de muchos niños que sueñan con llegar a lo más alto en el mundo del fútbol. Cada partido animan a su equipo y a sus jugadores favoritos, soñando con conseguir lo que ellos ya han logrado.

En Valencia, uno de esos ídolos que enamoran a la afición por su esfuerzo, su compromiso y su amor por el escudo es el delantero Hugo Duro. El getafense llegó a Valencia hace ya cinco temporadas y se ha convertido en todo un símbolo che.

Pero, aparte de su faceta futbolística, Duro es un referente por sus acciones y gestos fuera del campo con los aficionados. Este lunes, el Valencia CF publicó en redes sociales un vídeo en el que Xavi, un niño de siete años, esperaba a la salida a Hugo Duro para darle una carta escrita por él.

Lo que el pequeño aficionado no se imaginaba es que el club le tenía preparada una gran sorpresa con su ídolo. Le invitaron a pasar a las instalaciones de la ciudad deportiva del club en Paterna, y en el campo de entrenamiento le dijeron que leyera su carta.

Aunque se llevó una desilusión en un primer momento porque le dijeron que Duro no había podido ir a recibirle, leyó su carta para que el delantero viera luego el vídeo.

"Hola Hugo, soy Xavi y tengo siete años. Me gusta mucho como juegas y me gustaría conocerte en persona y poder verte jugar en Mestalla. Me gustaría que marcaras muchos goles este año y que me dieras tu camiseta, por favor. Ánimo campeón. Amunt Valencia".

En el momento en el que termina de leer la carta, se acerca alguien por detrás y le pregunta: "¿Eso es para mi?" Sin embargo, el pequeño le contesta que no, que "es para Hugo Duro" sin saber que es el propio futbolista a quien tiene detrás.

Cuando se da cuenta de que tiene al delantero del Valencia detrás, su sorpresa es mayúscula. Todavía con la boca abierta le da la carta a Hugo y un abrazo muy emotivo.

"Esta me la quiero quedar, me la voy a poner en mi habitación", le dice el delantero che tras recibir el escrito. Además, le dice que el próximo día que tenga una camiseta se la guardará para dársela, "pero tienes que venir a verme aquí", le recuerda.

Con la timidez propia de un niño que acaba de conocer a su ídolo, los padres del pequeño le animan a preguntarle más cosas. "¿Cómo estás?", vuelve a preguntar Xavi a Hugo.

Finalmente, el pequeño le dice su deseo al delantero, "que marque muchos goles" y que también él tiene un sueño, "jugar en el Valencia CF".

Un gran detalle y un emotivo gesto del delantero valencianista que no ha pasado desapercibido y que se ha hecho eco en redes sociales, donde los usuarios han aplaudido la cercanía del delantero valencianista.