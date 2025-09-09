Polo trasladó a las 19.30h del día de la dana al Miteco "la indecisión" de Pradas y el "caos" del Cecopi, según la CHJ

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, habló por teléfono a las 19.30 horas del 29 de octubre con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Hugo Morán, y le puso al corriente sobre la situación de la presa de Forata.

Además, le informó de "la indecisión" de la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat (Salomé Pradas) y del "caos" existente en el Cecopi.

Así lo asegura la confederación en un escrito remitido a Les Corts Valencianes como respuesta a la petición firmada por la presidenta del parlamento valenciano solicitando información y documentación del Plan de Trabajo de la Comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones.

También sobre la gestión realizada por parte de todas las administraciones, así como las consecuencias y las posibles actuaciones que se deben realizar para la recuperación.

En dicha solicitud se piden datos sobre una treintena de puntos o apartados a los que la CHJ da su respuesta en un documento adelantado por eldiario.es.

Sobre las llamadas telefónicas realizadas por Miguel Polo el 29 de octubre de 2024, la CHJ señala que este responsable "no dispone de móvil corporativo, sino que utiliza el suyo personal".

En cuanto a llamadas hechas desde el fijo corporativo, en la jornada en cuestión el presidente se encontró físicamente en las dependencias de la Dirección Técnica del Organismo, "de forma constante, por lo que todas las llamadas que realizó lo fueron a través de su teléfono móvil personal".

El documento sostiene que "desde primera hora de aquel día, el presidente de la CHJ estuvo haciendo el seguimiento de los ríos en los que estaba habiendo problemas: Júcar, Magro y Albaida; para lo cual, además de apoyarse en el SAIH, recibió y realizó diversas llamadas con alcaldes y alcaldesas, con agentes medioambientales (AMA) del Organismo, así como algunos vecinos de los pueblos afectados".

Y facilita un extracto de las llamadas "más relevantes", entre ellas desgrana que a las 9:18 llamó al AMA responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para conocer las afecciones en las mismas.

A las 9:49 contactó con un vecino de Carcaixent, quien le dio cuenta de la situación porque iba recorriendo la cuenca del barranco de Barxeta y del río Albaida.

Tras ello, sobre las 9:59 habló con la concejala de Carcaixent que dijo que el consistorio estaba al tanto de la situación y que, en particular, habían tomado las medidas pertinentes en la pedanía de Cogullada, que es la que se suele inundar por el desbordamiento del barranco de Barxeta.

Por último, a las 12:51, con el subdelegado del Gobierno en Albacete, porque este se interesaba por la situación del episodio en su ámbito competencial dentro de la demarcación del Júcar, pero en Albacete no había incidencias y así se lo transmitió.

A las 13.26 horas, de nuevo conversó con el agente medioambiental responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para que le actualizara los datos sobre las cuencas de los ríos Júcar, Magro y Albaida; y a las 13.37, con el agente del sector de Utiel para contrastar la situación del río Magro.

En ese momento había inundaciones en el municipio, aunque el río no se había desbordado, precisa la confederación.

A las 13.42 horas se recoge una llamada al agente medioambiental responsable de la zona del bajo Turia para conocer la situación actualizada de este río y del barranco del Poyo. La CHJ precisa que "no había nada significativo en esos momentos".

Tres minutos después, a las 13.45, habló, nuevamente, con el AMA responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar para que le diera información actualizada sobre la situación en el río Magro y a las 13:47 transmitió información "puntual" sobre dicho río a la alcaldesa de Carlet.

Las llamadas continúan y a las 13.55 horas, Polo habló con el AMA del sector de Utiel, quien indicó que el río Magro estaba comenzando a desbordarse a su paso por la ciudad, y a las 14:02 comunicó la situación existente en el río Magro, en Utiel, a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Polo conversó con el agente de Utiel a las 14:57, 16:05, 16:59 horas, que estuvo informando que el nivel del río Magro seguía creciendo y la corriente estaba arrastrando coches.

De nuevo, a las 17:10 tiene una llamada con Pilar Bernabé. Según la respuesta de la CHJ, "no tenían claro si la reunión del Cecopi había empezado, y ambos estaban teniendo problemas de conexión para incorporarse telemáticamente".

Este extracto facilitado por la entidad muestra a las 18:02 horas una llamada con alcaldesa de Carlet a la que dio información sobre los caudales de salida de la presa de Forata y la situación de la cuenca del río Magro; y dos intentos, a las 18:35 y 18:59, de hablar con el alcalde de Real pero las comunicaciones estaban caídas.

A las 19.30 horas aparece la llamada con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a quien "puso al corriente sobre la situación de la presa de Forata, así como le informó de la indecisión de la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, y del caos existente en el Cecopi".

Finalmente, a las 22.34 horas habló con el responsable de producción hidroeléctrica de Iberdrola; a las 23:45, comunicó con el alcalde de Fortaleny; a las 23.48 horas, lo hizo con el presidente de la Comunidad de Regantes de Riola; a las 00:54 y 01:01, con el alcalde de Albalat de la Ribera.

En cualquier caso, "y para mejor proveer", en la respuesta se incluye también un extracto de las llamadas correspondiente a la factura de la compañía telefónica.

Otra de las cuestiones a las que responde el escrito de la confederación es la agenda oficial de Polo desde el día de la barrancada hasta el 15 de noviembre de 2024 en los municipios afectados por la riada.

Durante el periodo indicado, Polo "suspendió su agenda oficial; todas las reuniones, visitas y actos o jornadas fueron anulados para centrarse en las actuaciones derivadas de las consecuencias de la dana".

"Esto se tradujo en multitud de reuniones internas para poner en marcha las obras de emergencia que tenía que ejecutar el Organismo, así como reuniones de coordinación con otras Administraciones y operadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento", agrega.

También "en contestar las múltiples peticiones de información de los medios de comunicación, así como dar respuesta a los ingentes bulos, mentiras y desinformaciones que partían incesante y principalmente desde el gobierno de la Generalitat Valenciana; además de realizar visitas a las zonas afectadas por la dana".

En el documento, la confederación también proporciona una copia íntegra de las órdenes de apertura de las puertas del pantano de Forata y del resto de embalses bajo su responsabilidad, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, así como los avisos de caudales vertidos al Magro a través del SAIH a los organismos competentes en Protección Civil.