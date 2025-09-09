Los alumnos valencianos estudiarán el terrorismo de ETA a partir del próximo curso para que "puedan conocer la historia"

Los alumnos valencianos de 2º curso de Bachillerato estudiarán a partir del próximo curso 2026/2027 contenidos relativos al terrorismo, y de forma específica a la banda ETA y a sus víctimas en el último medio siglo.

Así lo ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien ha comunicado que la Conselleria volverá a cambiar el curso 2026-27 el currículo de la asignatura de Historia porque, tras la modificación que hizo del mismo el Botànic, "los jóvenes dejaron de estudiar, por ejemplo, la época de ETA".

Para ello, modificará el currículo de esta etapa educativa, y en concreto de la asignatura de Historia de España, "para que los jóvenes en la Comunitat puedan conocer toda la Historia de España".

En su opinión, "se trata de sacar la ideología de las aulas, pero si la historia se da solo hasta la Guerra Civil y la dictadura de Franco, tras la muerte de Franco España sigue teniendo historia, por lo que habrá que enseñar lo que ha pasado en esos 40 años también", afirmó.

En el actual currículo de Bachillerato de la Comunitat Valenciana, la asignatura de Historia de España cuenta con un bloque sobre a la transición democrática y el proceso de consolidación de la misma. En uno de sus apartados aborda, como amenazas a la consolidación del proceso democrático, el terrorismo y el golpismo.

Lo que pretende el Ejecutivo valenciano con el cambio anunciado por Rovira es abordar de manera más específica el caso de ETA, así como el papel de las víctimas y de sus familias.

Así mismo, el conseller ha reiterado que antes de final de año se aprobará el nuevo decreto de Convivencia, "donde se tratarán todos los temas disciplinarios del alumnado y el refuerzo de la figura del docente".

Vuelta al cole

Este lunes arrancaron las clases en toda la Comunitat Valenciana y también en la zona cero de la dana, donde el inicio de curso ha traído sentimientos desiguales.

Desde la "ilusión" del alumnado que celebra el volver a su propio municipio hasta el "sufrimiento" de aquellos que han visto cómo su regreso se retrasa unos días por ajustes en las aulas prefabricadas.

En total, algo más de 3.000 alumnos del área afectada por la barrancada van a empezar las clases en este tipo de instalaciones mientras se reconstruyen sus colegios.

Ante una de las instalaciones que no ha podido abrir todavía sus puertas, los barracones situados en el Polideportivo donde se van a unificar de momento la escuela infantil Ausiàs March y el colegio de primaria Lluís Vives de Massanassa, representantes de padres y madres de alumnos han lamentado la situación.