Prisión provisional para el presunto autor del homicidio de una turista en una caravana en Alcossebre en 2024

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaròs ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia como presunto autor del homicidio de una turista de ese país, perpetrado el 18 de julio del pasado año en Alcossebre.

Así lo decidió la magistrada esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía, tras la comparecencia del investigado, quien ha sido entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpignan, en el marco de una operación conjunta con la Guardia Civil.

La instructora considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años y que había viajado a España en autocaravana, tras agredirla presuntamente en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su falta de arraigo en España.

Del mismo modo, añade que es necesario evitar la alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, pues la investigación no ha concluido y todavía restan diligencias por practicar.

El presunto autor de este homicidio apuñaló a la víctima en la cara y dejó el cuerpo sin vida en el interior del vehículo con signos de extrema violencia.

Julio de 2024

El cadáver fue encontrado pasado el mediodía del 18 de julio de 2024 en la parte sur de la Playa de Manyetes, más conocida en Alcossebre como Playa Tropicana por ser la inmediata al camping con ese nombre, ubicado en primera línea de costa.

Como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, los vecinos de la zona afirmaron que la mujer iba acompañada por un hombre que se encuentra en paradero desconocido. Este también tendría alrededor de 60 años.

No obstante, la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó de que viajaba sola. De hecho, se registró en solitario en un camping de Tarragona.

Pero fuentes oculares la vieron con un hombre, de edad similar, este mismo jueves antes de su brutal asesinato. Los agentes trataron entonces de identificar y encontrar a este varón, que se habría dado a la fuga.

Además, los agentes de la Policía Local fueron advertidos de circunstancias extrañas en la autocaravana. La misma se encontraba abierta, con la mujer apuñalada en su interior. El cuerpo municipal dio parte a la Guardia Civil, que se ha encargado de la investigación.

Residentes de las viviendas cercanas informaron a las autoridades de que habían presenciado movimientos extraños y agitación en el interior del vehículo, si bien no los achacaron a un suceso tan grave en un primer momento.

Una vez identificado al presunto autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), que se emitió el día 20 de agosto de 2025 y se produjo la detención.

