Pradas cree que el informe de Emergencias "avala" su declaración y la "falta de avisos" de CHJ y Aemet el día de la dana

La exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha concluido que el último informe de Emergencias remitido a la jueza instructora "avala todo" lo que manifestó en su declaración en sede judicial.

Entre otras cosas, según asegura, avala que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "no avisó conforme tenía obligación según sus propias normas, ni del posible desbordamiento del Poyo ni de su efectivo desbordamiento, y que la Aemet falló en sus predicciones".

Tras haberse unido a la causa un informe de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), se ha hecho público un escrito en el que el equipo jurídico de la exconsellera enumera diversos puntos.

Así, hace notar que "desde el Centro de Coordinación de Emergencias se remitieron avisos que suman un total de 6.325 correos electrónicos y 22.002 SMS.

También certifica que no se podía acceder al Saihwin desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Aquí recuerda que "la jueza en sus autos siempre ha mantenido que se podía obtener información mediante dicho sistema, extremo que ahora queda rotundamente desmentido" y que los datos del SAIH publicados en la web de la CHJ "no eran oficiales y no podían ser utilizados legalmente".

Igualmente, asegura que "hay diferentes declaraciones de situación 2 por inundaciones a lo largo del día, y que afectan a distintas comarcas de la provincia y afectaban a distintas cuencas y presa".

En este sentido, comenta que "no toda la provincia estaba declarada en situación 2 a las 17h cuando dio inicio el Cecopi, sólo la comarca de Utiel-Requena".

En la misma línea, incide en que "existe un protocolo de la CHJ", un documento provisional de normas de actuación en caso de fuertes lluvias y de riesgo de avenidas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que regula tanto los avisos que debe emitir por desbordamientos, como la constitución de su Comité permanente.

Se trata de un documento que "se incumplió por parte de la CHJ" y que "en más de una docena de ocasiones, las llamadas de la sala de emergencias GVA no fueron atendidas por la Aemet y CHJ".

ES-Alert

La exconsellera sostiene, además, que "la aplicación del ES-Alert no tenía la instrucción técnica redactada", lo que "se une a que, como ya consta en autos, se haya acreditado que la alerta no tiene un protocolo aprobado por la Comisión Nacional de Protección Civil, y no está incorporado en los Planes de emergencias e inundaciones de la Comunitat Valenciana".

Por último, alude a que "tras los avisos de Emergencias, sólo tres municipios constituyeron su Cecopal, que hasta en tres ocasiones la Aemet informó a Emergencias que las lluvias se iban hacia la serranía de Cuenca y que en los informes de seguimiento de la dana elaborados por el Centro de Coordinación de Emergencias durante el 29 de octubre no consta información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo".

En su opinión, "todas las anteriores circunstancias, contenidas en un informe oficial de Emergencias de la Generalitat, avalan todo lo manifestado por la exconsellera Pradas en su declaración".

Y se refiere específicamente a que "se hicieron los avisos previstos en el Plan de Emergencias, que la CHJ no avisó conforme tenía obligación según sus propias normas, que la Aemet falló en sus predicciones y que la información del Saihwin la debía interpretar y trasladar la CHJ".

También que "la aplicación del ES-Alert no tenía la instrucción técnica redactada ni el protocolo y que los informes internos de seguimiento de los técnicos de Emergencias no contenían información ni del posible desbordamiento del Poyo ni de su efectivo desbordamiento".