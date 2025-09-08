Martín Pérez, el edil del PSOE que se lanzó a golpes contra el público por insultar a Sánchez: su cese depende de su mujer

Martín Pérez Aranda, el concejal socialista que se ha visto envuelto en una polémica por una pelea contra unos jóvenes en Moncada, es segundo teniente de alcalde de esta localidad valenciana.

Entre las competencias que desempeña se incluyen las de Fiestas y Seguridad Ciudadana, además de Deportes y Régimen interno para el mandato que ostenta desde las pasadas elecciones municipales de 2023.

Martín Pérez es, además, pareja de la alcaldesa Amparo Orts, quien gobierna la ciudad desde 2015 bajo las siglas del PSPV-PSOE y quien debe decidir ahora si cesarlo de su cargo, después de que la dirección nacional del partido haya descargado las decisiones a adoptar sobre su continuidad en manos del Ayuntamiento.

Orts revalidó la alcaldía en los últimos comicios; cargo con el que ha cumplido ya diez años al frente del consistorio. En la actualidad, forma parte del equipo de la ejecutiva que lidera Diana Morant a nivel autonómico.

Precisamente, el número dos de la alcaldesa es su marido, quien protagonizó la pasada noche del sábado una escena que dejó atónitos a los presentes.

En las imágenes, y tal y como pudo presenciar en directo EL ESPAÑOL, el edil se abalanza desde el escenario contra un grupo de jóvenes que en aquellos momentos proferían insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después del revuelo mediático generado en las últimas horas, el concejal se ha visto obligado a remitir un comunicado a los medios de comunicación en el que pide disculpas a la ciudadanía, pero no se pronuncia respecto a su dimisión.

El concejal socialista Martín Pérez Aranda, junto a la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts. EE

En lo referente a su trayectoria política, en los comicios de 2019 Pérez figuraba en el sexto lugar de la lista por el PSPV-PSOE, pero el pasado 28 de mayo de 2023 concurrió en segunda posición, junto a la cabeza de candidatura, Amparo Orts.

Además de ser concejal de Seguridad Ciudadana, ostenta el cargo de responsable de Protección Civil de Moncada y es el coordinador de Voluntarios de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.

Precisamente fue Martín quien informó del rescate a una mujer atrapada en su coche tres días después de la tragedia del pasado 29 de octubre. EL ESPAÑOL se hizo eco en redes sociales del emotivo momento.

El municipio de Moncada estableció en el polideportivo municipal un puesto base con más de 800 voluntarios de Protección Civil procedentes de toda España, lugar en el Pérez coordinó a la comitiva.

A esta movilización se le bautizó como 'Operación Moncada', un operativo que trabajó durante más de dos meses consecutivos en labores de búsqueda, rescate, desescombro, asistencia sanitaria, logística, limpieza y reparto de ayuda humanitaria.

La base operativa en el municipio desbordó en pocas horas las previsiones iniciales con ofrecimientos de agrupaciones de todos los rincones de España.

Martín Pérez llegó a destacar la coordinación que mantuvieron con las fuerzas de seguridad: Guardia Civil, Policía Nacional, UME y Policía Local.

A la espera

El PSPV esperará por el momento a que se aclare lo ocurrido con el concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada, Martín Pérez Aranda, y ha descargado las posibles decisiones a adoptar sobre la continuidad del edil en manos del Ayuntamiento.

De este modo, el partido apuesta por dar tiempo al representante municipal hasta que al menos se "analicen los hechos" y por el momento le mantienen la confianza, según han transmitido a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PSPV.

El edil socialista, Martín Pérez, participa en las fiestas patronales de Moncada (Valencia). EE

En cualquier caso, señalan que primero es el Ayuntamiento el que debe "analizar la situación", los hechos acaecidos y las acciones del concejal y, en su caso, adoptar las decisiones pertinentes.

"Vamos a darle tiempo a que se analicen los hechos y ver qué decisiones toman", manifiestan estas fuentes.

Además, subrayan que, ante "la versión de que él provocó el incidente, está la versión desde el otro lado, de que hubo un incidente y -Pérez Aranda- contribuyó a apagarlo" para que no "fuera a mayores". Por tanto, insisten en esperar a analizar bien lo sucedido antes de tomar decisiones.

Dimisión "inmediata"

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Moncada (PP y Vox) han exigido la "dimisión inmediata" del edil y han sostenido que Pérez Aranda "no puede continuar ni un día más".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha escrito este lunes en su cuenta de la red social X que debe dimitir "hoy mismo" porque "no puede ocupar un cargo público". "La violencia no tiene cabida en democracia", ha expresado.

Sin embargo, fuentes socialistas han replicado a Tellado que quien está "incitando a la violencia" y fomentando "un discurso de odio" es precisamente el PP y su secretario general y responsable de Organización, es decir, "la mano derecha" de Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Vox ha instado a la alcaldesa a que proceda a cesarle "con efectos inmediatos": "No hacerlo sería avalar una conducta inaceptable".

A su juicio, llos incidentes acaecidos durante la verbena de las fiestas patronales constituyen "una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público".

Por su parte, Compromís Montcada, socio de gobierno del PSPV en la localidad, ha condenado en un comunicado "los hechos ocurridos en el MontcaDance" y se ha desmarcado de "cualquier acción violenta".

Al mismo tiempo, la coalición ha garantizado que continuará trabajando por un municipio "tolerante y con respeto" y se ha reafirmado en "la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos".