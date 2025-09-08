Martín Pérez, el concejal envuelto en una reyerta contra unos jóvenes en Moncada, pide disculpas pero no dimite

Martín Pérez, el concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada envuelto el pasado fin de semana en una reyerta contra unos jóvenes, pide disculpas pero no dimite.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación se limita a expresar sus "más sinceras disculpas por los hechos acaecidos el domingo 7 de septiembre".

"Ante la situación generada debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario", expone en el escrito.

Pérez subraya, además, que las fiestas de Moncada "son un ejemplo de convivencia y participación ciudadana" que se deben preservar "por encima de todo".

El comunicado concluye con su deseo de que las fiestas de Moncada "sigan transcurriendo con toda normalidad y que los y las moncadenses sigan disfrutando de ellas".

El altercado se produjo la noche de este sábado (madrugada del domingo), durante el Moncadance Festival, uno de los actos de las fiestas patronales del municipio.

En un momento determinado, tras finalizar la discomóvil, las primeras filas de los asistentes empezaron a gritar ardorosamente insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El grupo de jóvenes que se encontraba debajo del escenario también profirió gritos de "rojo" al edil, que en ese momento hizo un corte de mangas. Seguidamente, saltó para encararse contra ellos, tal y como se observa en varios vídeos y pudo presenciar en directo EL ESPAÑOL.

Ante la gravedad de los hechos, los grupos municipales de la oposición (PP y Vox) han exigido la "dimisión inmediata" del concejal del Ayuntamiento de Moncada.

"Martín Pérez no puede continuar ni un día más como concejal. Debe dimitir inmediatamente. El vídeo habla por sí solo. Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo del escenario y una agresión que no puede quedar impune", expresan los 'populares'.

Por su parte, VOX Moncada condena los graves incidentes acaecidos durante la verbena de las fiestas patronales, que a su juicio constituyen "una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público".

También instan a la alcaldesa de la localidad, Amparo Orts, a que proceda a su cese "con efectos inmediatos".

Comunicado Oficial