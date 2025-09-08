La Intersindical Valenciana pide citar a la vicepresidenta de la Generalitat como testigo en la causa de la dana

La Confederació Intersindical Valenciana ha solicitado a la jueza de la dana la citación como testigo de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero.

Esta petición viene motivada por las declaraciones de la portavoz del Consell en las que aseguró, el pasado 5 de septiembre, que "estuvo conectada al CECOPI de manera telemática entre las 17.00 y las 17.40 horas", y que en ese tiempo "no se habló de ningún riesgo vinculado a la presa de Forata".

"Dado que sus manifestaciones contradicen todas las que se han producido a lo largo de la instrucción, es de interés aclarar lo que acaeció en el CECOPI", explican desde la acusación particular, "con el objetivo de aclarar qué situaciones de emergencia fueron tratadas y qué medidas se tomaron al respecto".

La también consellera de Servicios Sociales recalcó el 5 de septiembre que ella no formó parte del Cecopi y que el 29-O cumplió con sus obligaciones de estar pendiente de los centros de menores y residencias que están bajo su responsabilidad.

"Yo no abandono un órgano del que no soy miembro", defendió al respecto de la información publicada por elDiario.es. En ella se señalaba que Camarero se conectó a la reunión del Cecopi del día de la dana a las 17.02 horas y dejó la conexión 38 minutos después, a las 17.40 horas.

Las conexiones de Camarero con el Cecopi se incluyen en el listado de personas que asistieron a las reuniones, un dato que se recoge en el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Que tras diez meses haya que seguir aclarando esto es chocante cuando no delirante", defendió Camarero, al mismo tiempo que recalcaba que la representante de la Generalitat en el Cecopi era "la Conselleria de Emergencias".

También hizo hincapié en que "nadie más, ningún ministro ha estado en los Cecopi contra los incendios", ni tampoco asistió a ellos ningún conseller que no fuera el encargado de emergencias durante el gobierno del Botànic.

Por ello, consideró que en esta cuestión hay una "intencionalidad obvia y evidente de hacer ruido". Además, insistió en que su agenda es pública y que durante estos diez meses la ha estado explicando "sin desvío ni cambio" de cuál era.

La vicepresidenta recordó que el día 29 de octubre puso "todo su empeño" en la gestión de "las residencias y centros sociales" durante la emergencia.

Asimismo, subrayó que estuvo pendiente y en contacto con su departamento durante el acto de entrega de premios de la CEV, que duró alrededor de una hora mientras que el secretario autonómico permaneció durante toda la convocatoria del Cecopi.

"Hubiese sido un error estar en mi casa viendo la televisión; hubiese sido un error no asumir en primera persona las competencias de los centros; hacer dejación de mis funciones pero estuve conectada desde las 8.00 horas, hablando con alcaldes y permanentemente atendiendo a las incidencias", detalló.

En esta línea, explicó la presencia de la Conselleria en el Cecopi porque el verano anterior a la dana se declaró un incendio al lado de una residencia y, a partir de ahí se le incluyó.

Además, añadió que "el rato o los ratos" que pudo conectarse fue para conocer qué información se estaba dando respecto a los municipios donde la Conselleria tiene centros de servicios sociales y para conocer "de primera mano" qué actuaciones llevar a cabo.