Ens Uneix se reivindica como "dique de contención" de la extrema derecha y saca pecho de "salvar" actividades de AVL

Ens Uneix se ha reivindicado ante el inicio de curso político como la formación que está "demostrando ser el dique de contención de la extrema derecha".

También ha sacado pecho de ser el partido "garante" de que la Diputación de Valencia aplique políticas de igualdad y de memoria democrática, así como de "salvar" las actividades de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes del Consell impuestos por Vox.

Así lo han expresado en rueda de prensa este lunes el alcalde de Ontinyent (Valencia) y presidente de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y la secretaria general local y vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, que han hecho balance y expuesto las prioridades para los próximos meses, según recoge el partido en un comunicado.

Ambos han coincidido en señalar que Ontinyent y la Vall d'Albaida viven "un momento clave" donde el "peso estratégico" de Ens Uneix en las instituciones "se ha traducido en inversiones históricas y en proyectos transformadores que marcarán el futuro de la ciudad y la comarca".

Rodríguez ha explicado que el arranque del curso político coincide con el ecuador de la legislatura y permite poner en valor el estado de los grandes proyectos en marcha.

Entre estos, ha destacado la finalización de las obras del CEIP Martínez Valls y el "inminente" inicio del nuevo colegio Vicent Gironés, en el marco de la "apuesta firme" por el Plan Edificant que "ha situado Ontinyent como ejemplo de gestión en la Comunitat Valenciana".

También ha resaltado el avance de las obras del IES l'Estació, con una inversión de 10 millones de euros, así como la futura intervención en la IES Jaume I.

Además, ha subrayado que la localidad acogerá en los próximos años "la primera facultad pública de veterinaria de la Comunitat Valenciana", un proyecto valorado en 72 millones de euros que cuenta con la colaboración de la Universitat de València, la Generalitat, la Diputación y Caja Ontinyent, un proyecto "transformador, probablemente el que más marcará nuestra ciudad en las próximas décadas", según el alcalde.

Respecto a servicios sociales, ha destacado el avance de la nueva residencia de la Beneficència, que permitirá pasar de 41 a 97 plazas y mejorar "sustancialmente" la atención a las personas mayores.

También ha mencionado la puesta en marcha del centro terapéutico Incloutea para personas con trastorno del espectro autista, que será "el primero de estas características en las comarcas centrales".

En cuanto a movilidad, ha puesto en valor la continuidad del servicio de transporte urbano gratuito y las mejoras previstas con la adquisición de dos nuevos autobuses y la instalación de marquesinas inteligentes.

"Gracias a la implicación de la Diputación, va a invertirse más de un millón de euros en movilidad sostenible que mejora directamente la calidad de vida de la gente", ha destacado.

Por su parte, Natàlia Enguix ha reivindicado que Ens Uneix "está demostrando que los cargos institucionales sirven para conseguir inversiones reales para la ciudad y la comarca".

Además, ha precisado que la formación está "utilizando toda su capacidad de influencia para que el hospital abra sus puertas a principios de 2026, para que tengamos la primera facultad de veterinaria pública de la Comunitat Valenciana o para que en Ontinyent y en su partido judicial tengamos el mejor palacio de justicia", entre otras cosas.

A su juicio, "todo esto lo hemos conseguido gracias al esfuerzo y los votos de nuestra gente, de la ciudadanía, que nos ha dado esta capacidad de poder ser influyentes allí donde se toman las grandes decisiones".

"Podríamos haber hecho lo más fácil, pero arriesgamos porque no podíamos permitir que el hospital se quedara a medias o no fuera una realidad el Instituto de la Estación, las reformas de los colegios, el Museo del Textil o el nuevo Palacio de Justicia, pero queremos más", ha avanzado.

Enguix ha alabado el "papel municipalista" de Ens Uneix y ha reivindicado que son "el único partido que solo obedece al mandato de la ciudadanía de Ontinyent y la Vall d'Albaida" y que trabaja "para que la voz de las comarcas llegue también a Les Corts Valencianes".

En este sentido, ha informado de la campaña de recogida de firmas para rebajar la barrera electoral del 5% al 3%: "Queremos un parlamento valenciano más plural, que escuche la voz del municipalismo y dé cabida a nuestras comarcas. Ya tenemos las firmas necesarias, pero queremos conseguir muchas más".

Finalmente, ha valorado que Ens Uneix "está demostrando ser el dique de contención de la extrema derecha": "Lo dijimos y lo estamos cumpliendo, aunque algunos partidos se molesten. Somos los garantes de que la Diputación de Valencia aplique políticas de igualdad y de memoria democrática que, por cierto, tienen los mayores presupuestos de la historia, así como de salvar las actividades de la AVL".

En definitiva, ha celebrado que Ens Uneix "está marcando la agenda política valenciana desde un punto de vista desde el sentido y desde la experiencia". "Y queremos continuar haciéndolo de la mejor manera posible".