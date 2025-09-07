Detienen a un hombre por vender cocaína y descubren su negocio de falsos fármacos para la disfunción eréctil en Valencia

Cualquier pequeña operación contra el delito importa. La detención de un hombre por vender cocaína en un pueblo de Valencia lleva a la Policía Nacional a descubrir un laboratorio clandestino que vendía fármacos adulterados para la disfunción eréctil, del que alertan por la toxicidad de su consumo.

El punto de partida es Paterna. En este municipio del cinturón metropolitano de Valencia tienen establecida vigilancia en puntos estratégicos del núcleo urbano para evitar el tráfico de drogas. Y en uno de ellos es donde unos agentes observaron la actividad sospechosa de un vehículo de alta gama.

La confirmación de esas sospechas llegó cuando un hombre se acercó a la ventanilla del conductor e intercambió con este una bolsa de color blanco por un fajo de billetes. Con eso tenían la excusa necesaria para acercarse e interrogarlo.

En la inspección del coche incautaron seis gramos de cocaína y 210 euros en efectivo. Razón por la cual el hombre fue detenido. En el interrogatorio posterior y las siguientes investigaciones se pasó al registro en un domicilio ubicado en otra localidad cercana, en Manises.

Es en esta casa donde se descubrió un laboratorio clandestino que producía y distribuía ilegalmente pastillas que se anunciaban para la disfunción eréctil. Allí se detuvo a un segundo hombre acusado de estar implicado en este proceso ilegal de venta de medicinas adulteradas.

Los agentes intervinieron alrededor de 1.700 gramos de dicho fármaco, 41 gramos de cocaína, herramientas para la elaboración de las cápsulas, así como maquinaria para el sellado, troquelado y serigrafiado de los blísteres.

La Policía Nacional explica que esta sustancia en polvo se adquiría de forma ilegal desde China para producir posteriormente en el laboratorio pastillas dispuestas para su venta. Como puntualizan los fármacos requiere de prescripción médica para su ingesta y de este alertan del grave riesgo para la salud que puede ocasionar su consumo descontrolado.

Los dos hombres arrestados en esta operación tienen 29 y 38 años y se enfrentan ahora en los tribunales a los cargos de un delito contra la salud pública por la adulteración de medicinas.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante recuerda a EL ESPAÑOL que en este tráfico ilegal se suelen encontrar "residuos tóxicos de pinturas que pueden generar intoxicaciones y muertes". Eso, señalan, "es el extremo porque lo más fácil es que no te hagan nada y lo mejor que te puede pasar es que hayas comprado azúcar".