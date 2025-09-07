Abre en Valencia una tienda de 470 m2 de una reconocida marca de deporte: "Queremos ser una referencia"

Deporte y Valencia van siempre de la mano. La ciudad se ha convertido en un lugar idóneo para practicar todo tipo de actividad deportiva y las marcas y franquicias son muy conscientes de ello.

El pasado 4 de septiembre abrió sus puertas en la capital del Turia una nueva tienda de la multinacional francesa Decathlon, líder mundial en distribución de artículos deportivos, que refuerza de esta manera su presencia en la Comunitat Valenciana.

Y lo hace en uno de los puntos comerciales más relevantes de la ciudad con una megatienda en el centro comercial El Saler, situado a pocos metros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los enclaves más concurridos de la capital.

Este nuevo punto de venta cuenta con una superficie comercial de más de 470 metros cuadrados, donde los clientes encontrarán productos para más de 150 disciplinas deportivas.

El espacio ha sido diseñado bajo un modelo moderno y sostenible, incorporando iluminación LED de bajo consumo, sistemas de gestión eficiente del agua y etiquetas electrónicas que sustituyen a los tradicionales carteles de papel.

La tienda está atendida por un equipo de 15 especialistas en deporte, preparados para asesorar a los usuarios en disciplinas como running, fitness, pádel, natación, fútbol o deportes de montaña.

Además, incorpora servicios digitales como el sistema “Clica y Recoge en una hora”, que permite comprar online y retirar el pedido de forma rápida en el propio establecimiento.

Para celebrar la inauguración, Decathlon organizó una jornada especial con retos deportivos, actividades para todas las edades y premios, en la que también participó el influencer Diego Nister, acercando aún más la experiencia de marca a la comunidad local.

"Llegamos al Saler con el objetivo de ser la tienda de referencia que ofrezca la mejor experiencia a nuestros clientes. Los deportistas de la zona encontrarán un equipo lleno de ganas de compartir su pasión por el deporte y acompañarlos en sus hitos deportivos", asegura Noemí Villanueva, directora de la nueva tienda.

Expansión en Valencia

Con esta apertura, Decathlon alcanza las 12 tiendas en la provincia de Valencia y suma un total de 22 establecimientos en la Comunitat Valenciana.

Entre sus puntos de venta más destacados en la capital se encuentran Decathlon Campanar, uno de los más grandes de la región con más de 5.400 m² en dos plantas, y Decathlon City Valencia, ubicado en la calle Cirilo Amorós, un formato urbano de 340 m² en pleno centro.

Su expansión en el territorio valenciano también está acompañado de un crecimiento imparable a nivel global. Decathlon cerró 2024 con una facturación de 16.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,8 % respecto al año anterior.

La compañía cuenta actualmente con 1.817 tiendas en 79 países, tras haber sumado 68 nuevas aperturas en el último ejercicio.

Con la incorporación de la tienda en El Saler, Decathlon no solo refuerza su estrategia de expansión, sino que también confirma su compromiso con acercar el deporte a todos los públicos.

La Comunitat, por tanto, se mantiene así como una de las regiones clave para la compañía, donde combina formatos de gran superficie, tiendas urbanas y ahora espacios en centros comerciales de referencia.