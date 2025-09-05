La periodista que comió con Mazón dice que fue una cita "profesional" y que le pidió que su nombre "no saliera"

La periodista Maribel Vilaplana ha decidido romper su silencio y ha emitido un comunicado abierto a los medios de comunicación en el que aclara que salió entre las 18.30 y las 18.45 del restaurante El Ventorro, en el que comió con Mazón el día de la dana.

Allí llegó pasadas las 15 horas. "Acudí a esa cita a petición del presidente, con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración profesional", cuenta.

"Durante la conversación se me plantearon varias opciones, entre ellas presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica, que rechacé de forma clara por convicción personal y profesional", expone.

"A partir de ahí, me pidió mi opinión sobre la situación de la televisión: qué aspectos consideraba que funcionaban bien o mal y qué cambios podrían aplicarse", dice.

"Desde mi experiencia, expuse mi punto de vista, lo que derivó en un intercambio de pareceres y acabó en una sesión de consultoría de comunicación en la que se abordaron cuestiones propias de mi especialidad", detalla.

Vilaplana relata que, en un momento determinado de la comida, "el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada".

"Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", señala.

"Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracterizan. Esas interrupciones, sumadas a la espera y a la despedida, demoraron también mi salida del restaurante", explica.

Vilaplana comenta que, en su momento, "en medio de la vorágine con la que se desencadenaron los hechos, el desconcierto y la presión vivida", no dimensionó "la importancia de ese desfase horario inicial que se hizo público".

"Quiero dejar claro que en el momento en que me marché de la reunión no era consciente

de la gravedad de lo que estaba sucediendo en otras localidades valencianas, porque en

la ciudad no llovía y eso me hizo sentir todavía más ajena a la situación", indica.

Al regresar a casa es cuando empezó a "tomar verdadera dimensión de lo ocurrido". Y fue ahí cuando, dice, llamó a Mazón: "Le trasladé mi angustia y también le pedí, de forma muy clara, que por favor mi nombre no saliera".

"Le expliqué que me parecía profundamente injusto quedar vinculada a un capítulo tan doloroso cuando no había tenido absolutamente nada que ver", prosigue.

"Ese fue mi error, porque ese silencio, aunque bienintencionado, alimentó la especulación y, cuando finalmente se supo, desembocó en un acoso brutal", lamenta.

Trayectoria

Vilaplana es una conocida periodista valenciana. Fue presentadora de la extinta Canal 9, la radiotelevisión valenciana cerrada por el Gobierno de Alberto Fabra (PP) y reabierta por el de Ximo Puig (PSPV) como À Punt.

Tras el cierre de la cadena se especializó en la presentación de actos y es también portavoz del club de fútbol Levante UD.

La polémica en la que se vio mezclada fue en relación a comida que mantuvo con Carlos Mazón el 29 de octubre, día de la dana.

El presidente de la Generalitat le ofreció la dirección de À Punt aquel día, según informaron desde la propia Generalitat en su momento. Oferta que ella declinó.

La versión de Mazón

La comida, que tuvo lugar en el restaurante El Ventorro, empezó sobre las 15.00 horas. Tras finalizar, el entorno de Mazón sostiene que éste acudió al Palau sobre las 18.00 horas (versión que ahora contradice Vilaplana).

Ahí estuvo hasta que se desplazó al Cecopi, según ha asegurado el presidente de la Generalitat hasta la fecha.

El Cecopi comenzó a las 17.00 horas y Mazón llegó a las 20.28, cuando ya se había mandado la primera alerta de las 20.11 a la población.

Inicialmente dijo que entró pasadas las 19.00 horas, aunque luego reconoció que había sido a las 20.28 en una estrategia de evitar cualquier responsabilidad penal en la causa que investiga la gestión de la dana.

Estos cambios de versión y el detalle sobre lo que hizo aquella tarde han centrado las críticas de la oposición desde hace casi un año.

"Entré en un shock"

Ahora, Vilaplana también lamenta en su carta ser víctima colateral de lo ocurrido .En ella, expresa su "respeto y solidaridad más profunda hacia todas las víctimas de la dana y hacia sus familias".

"Soy plenamente consciente del sufrimiento que provocó aquella tragedia. Lamento de corazón si en algún momento mi decisión de mantenerme en un segundo plano pudo haber generado dolor", afirma.

"Esa decisión la tomé para no avivar el circo mediático y para evitar que mi nombre pudiera ser utilizado como un instrumento político, como lamentablemente ha sucedido", aclara.

En este sentido, lamenta que "los días posteriores fueron una auténtica pesadilla". "Me sentí absolutamente perdida. Y cuando finalmente se dio a conocer públicamente que yo era la persona que había estado con el presidente durante aquella comida, mi cabeza estalló", cuenta.

"Entré en un shock que me llevó a un ingreso hospitalario. Cuando salí del hospital, mi situación seguía siendo extremadamente delicada. No me sentí con fuerzas para tomar yo las riendas y exponerme directamente", asegura.

Por eso, apunta, pidió a una persona de su total confianza que explicara de su parte lo sucedido. Así se hizo público entonces el relato de los hechos. Pero con el paso del tiempo, dice, ha comprobado que no fue suficiente.

"Insinuaciones machistas"

"La realidad es que me he convertido en una diana. Una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas que han condicionado esta historia desde el principio", critica.

"Y por eso hoy hablo: porque ya no puedo seguir soportando que este relato eclipse lo verdaderamente importante, que es esclarecer qué pasó aquel día y asumir las responsabilidades que correspondan", añade.

Durante estos diez meses, sostiene, ha "vivido sometida a una presión insoportable": "He sido objeto de un acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto. Estoy en tratamiento psicológico con un diagnóstico de estrés postraumático".

Vilaplana indica que este proceso no solo le ha afectado a ella. "Ha golpeado también a mi familia, que sufre al verme sufrir. Ellos han tenido que soportar conmigo este acoso, y ese es, sin duda, el dolor más grande de todos", señala.

"Dicho esto, no puedo obviar una triste realidad que me ha roto desde el principio y quisiera que estas líneas sirvieran de reflexión: ¿realmente habría pasado lo mismo si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre quien se reunió con el presidente?", se pregunta.

"¿Se habrían dicho las mismas cosas, con el mismo tono y el mismo juicio? ¿Habría despertado tanto morbo, tanto machismo rancio y tanto prejuicio?", se cuestiona seguidamente.

Esclarecer las responsabilidades

"Ese enfoque profundamente sexista ha servido como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante: esclarecer las responsabilidades que se derivaron de aquella jornada", opina.

"No se puede construir un relato cargado de insinuaciones y morbo para distraer el foco de lo que realmente importa. Es realmente triste y decepcionante, porque no solo me ha hecho daño a mí, sino que ha distorsionado una historia que merece ser abordada con rigor y respeto", afirma.

A lo que agrega: "Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte. Pudo haber sido cualquier otro, pero fue ese día. El día más difícil y duro para miles y miles de valencianos. Ese es y será siempre mi tormento, y tendré que aprender a sobrellevar esa carga durante toda mi vida".