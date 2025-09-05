Illa defiende la quita de deuda que castiga a la Comunitat por ser un "acto de justicia": "Fue un acuerdo con ERC, ¿y qué?"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, esa que castiga a la Comunitat por ser un "acto de justicia". "Fue un acuerdo con ERC, ¿y qué?", ha reivindicado.

Así lo ha señalado en un desayuno en Valencia organizado por Prensa Ibérica, donde también ha apelado al "consenso" para reformar un sistema de financiación "que ha de ser revisado".

Además, Illa ha hecho un llamamiento este viernes a "superar desconfianzas" entre Cataluña y la Comunitat Valenciana. Según él, ambos territorios "no se pueden permitir el lujo de vivir de espaldas, desconectados y no establecer una relación estable más allá de los colores" de sus gobiernos.

El encuentro se ha celebrado bajo el título 'Prosperidad compartida', y ha estado presentado por la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

Precisamente sobre Illa, la ministra ha dicho que "pasará a la historia como el político que rehizo lo puentes que otros se estaban dedicando a tumbar desde dentro y desde fuera".

Para Illa, es "absurdo que desde la política se pongan trabas a la realidad catalano-valenciana" y a la relación que cada día miles de personas, empresas y entidades viven "con absoluta normalidad". Por ello, ha apelado a "acercar posturas y construir puentes de consenso".

"Financiación autonómica, Corredor Mediterráneo o Europa federal son grandes oportunidades para renovar y fortalecer la España plural, con una Cataluña y una Comunitat Valenciana implicadas y hermanadas, orgullosas e su cultura propia y su manera de estimar la vida, como decía el poeta valenciano Vicent Andrés Estellés" ha afirmado.

Asimismo, el dirigente socialista ha reivindicado un modelo de prosperidad compartida social y territorialmente, que reduzca desigualdades sociales y centrada en las "preocupaciones reales" de la ciudadanía "y no el ruido político excesivo que hay en España".

La quita de la deuda

Sobre la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, Iel presidente catalán ha considerado que es "un acto de justicia, un paso necesario para garantizar la prosperidad compartida" y una decisión "necesaria y solidaria" hecha a favor del interés general de todas las comunidades autónomas, de España y "del bien común".

"Sí, fue un acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE, ¿y qué?", ha aseverado Illa. Así, se ha preguntado si "un buen acuerdo es malo porque lo haga ERC", y ha asegurado que "si hace un buen acuerdo el PP que beneficie a Cataluña" lo dirá, porque "ya está bien" de hacer política "estrecha y de techo tan rebajadito".

Sobre la quita de deuda ha resaltado que, en número absolutos, el territorio más beneficiado es Andalucía, en porcentaje Canarias y en reducción de deuda por habitante ajustado la Comunitat Valenciana, y ha manifestado que no le gusta quienes critican esta cuestión mientras "rebajan impuestos en su casa".

A su juicio, hay dos modelos: el de "prosperidad compartida o de acumulación insolidaria", el de "avanzar todos juntos o avanzar dejando amplios colectivos al margen", el de fiscalidad "justa y distributiva o egoísmo fiscal en beneficio de unos pocos".

La ministra Morant ha afirmado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "no tiene ningún derecho a renunciar a 12.000 millones de euros de todos los valencianos" y es "inasumible que haga más caso a Génova que a los intereses de los ciudadanos".