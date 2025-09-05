El funeral de Estado por las víctimas de la dana se celebrará el 29 de octubre en la Ciudad de las Artes de Valencia

Acto de conmemoración a las víctimas de la dana en Picanya. Eduardo Manzana / Europa Press

El funeral de Estado en memoria de los fallecidos por la trágica dana del pasado 29 de octubre que dejó 228 muertos en la provincia de Valencia tendrá lugar justo un año después de las inundaciones.

El Gobierno central y la Generalitat han llegado a un acuerdo para que el acto se celebre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tal y como informó EL ESPAÑOL.

El pasado 22 de mayo, tras reunirse con las tres asociaciones de víctimas de la fatídica dana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con los representantes de las organizaciones a realizar un funeral de Estado en memoria de los fallecidos.

Durante esa reunión, sin fijar una fecha exacta, el jefe del Ejecutivo transmitió a las asociaciones que ese funeral, de carácter laico, coincidiría con las fechas del aniversario de la tragedia y que se realizaría en Valencia y no en Madrid.

En un inicio, dos meses después de la reunión y todavía sin fecha exacta, el Gobierno de España barajaba realizar el funeral de Estado por las víctimas de la dana en el mes de noviembre, concretamente el día 29 de ese mes.

"La fecha que se acordó inicialmente con el presidente era el 29 de noviembre o sobre esas fechas", aseguró Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados de la Dana de l'Horta Sud en declaraciones a este diario.

Ahora, Generalitat Valenciana y Gobierno de España han acordado que la celebración de este acto tenga lugar el mismo día un año después de la tragedia que asoló la provincia de Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tal y como ha avanzado Levante-EMV.

Espacio laico

Este espacio cumple con varias premisas que solicitaban los familiares de las víctimas. La principal: que fuera un espacio lo suficientemente grande como para albergar a todos los familiares y allegados que deseen asistir al recuerdo de los fallecidos.

Para las asociaciones de víctimas, esto era algo primordial, dada la importancia del acto en cuestión.

La explanada del Umbracle, de hecho, ya se ha utilizado en otras ocasiones como espacio de memoria, como, por ejemplo, con el recuerdo a los fallecidos por la pandemia del covid-19.

Respecto a la organización del funeral de Estado, entonces se concretó que la abordarían "directamente" las asociaciones de víctimas con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de manera que sean "partícipes" de este funeral.

El funeral de Estado será "totalmente laico, como no puede ser de otra manera", según expusieron las asociaciones.

Al encuentro está prevista la asistencia de los Reyes, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del president de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades.