El conseller de Educación, ante los problemas con los centros afectados por la dana: "¿Disculpa a las familias? Pues sí"

El inicio del nuevo curso escolar estará marcado por la dana del pasado 29 de octubre, cuyos efectos se permanecen casi once meses después. Más de 3.000 alumnos todavía no podrán regresar a sus centros, que continúan en reconstrucción tras la riada.

Por todos los problemas derivados de las inundaciones, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha pedido disculpas a las familias damnificadas cuyos hijos todavía no pueden regresar a sus colegios.

Es la primera vez que Rovira pide perdón a los afectados por la riada del pasado 29 de octubre tras 11 meses de reconstrucción sobre los que el conseller ha querido destacar el "gran esfuerzo" realizado por la Administración valenciana para devolver la normalidad a los municipios afectados.

"¿Disculpa a las familias? Pues sí", ha afirmado el conseller. "Son las mismas familias por las que en muchos casos también se estuvo trabajando desde aquí para ponerles autobuses y para ponerles comedores a los niños en otros centros para que volvieran cuanto antes a la normalidad", ha apostillado.

De la misma manera, también ha reconocido "problemas" en los trabajos de reconstrucción de algunos centros. "En Massanassa ha habido retrasos en el material y en Alfafar las fiestas han dificultado las obras", ha detallado.

Según las cifras que ha dado a conocer este jueves la Conselleria de Educación, los alumnos de ocho centros de la 'zona cero' de la dana estudiarán en barracones y aulas provisionales mientras se construyen los nuevos colegios.

3.079 alumnos de Alfafar, Algemesí, Alginet, Catarroja, Paiporta, Utiel y Massanassa (con dos centros por construir) comenzarán el nuevo curso escolar en instalaciones que han generado dudas por si están preparadas para acoger a los alumnos y por si estarán listas para la fecha de inicio de las clases.

En concreto, Rovira ha detallado que algunos pueden experimentar retrasos de "uno o dos días como máximo".

Alude a los centros de Alfafar y Massanassa, que son los que han experimentado los "problemas" mencionados. Más de 600 alumnos, por tanto, no comenzarán el día 8 de septiembre las clases.

Vuelta a sus municipios

Pese a que más de 3.000 no puedan regresar a sus centros escolares, el 100% de los estudiantes comenzará el curso en sus propios municipios cuando el día 30 de octubre de 2024 más de 48.000 niños no pudieron acceder a sus centros por las inundaciones.

"Cuando fue la dana 48.721 niños no tenían colegio, este curso es el del siguiente paso, el de que vuelvan a sus municipios", ha afirmado Rovira.

Inversión "a pulmón"

A lo largo de estos meses de reconstrucción, la Conselleria de Educación ha realizado "a pulmón" una inversión de 70 millones de euros para "devolver la normalidad a las zonas afectadas".

Una inversión de la que el Ejecutivo central se ha desmarcado pese a que el conseller llegó a solicitar ayuda a la ministra de Educación, Pilar Alegría. Ayuda que no ha llegado. "Le pedí ayuda a la ministra Pilar Alegría pero aún no la hemos recibido. Absolutamente nada", ha asegurado.

No es la primera vez que miembros del Consell reclaman una mayor colaboración en materia de ayudas para actuaciones sociales de parte del Gobierno de España.

Desde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que aseguró que las ayudas del Ejecutivo "están tardando mucho en llegar", hasta el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que exigía actuaciones para prevenir futuras danas en Valencia.

En materia de educación relativa a la 'zona dana', la Conselleria prevé aumentar la inversión ya realizada con otros 70 millones de euros más para alcanzar los 140 millones a lo largo de este curso y finalizar de esa manera la reconstrucción de los centros junto a otros servicios complementarios.