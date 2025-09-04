Más de 3.000 alumnos de la 'zona cero' de la dana iniciarán el curso en barracones mientras se construyen nuevos centros

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha comunicado las cifras para el próximo curso escolar con la mirada puesta sobre las familias de la dana del pasado 29 de octubre, a las que el propio conseller ha pedido disculpas.

Un total de 810.730 alumnos arrancarán el próximo curso escolar 2025-2026 el lunes ocho de septiembre en la Comunitat Valenciana, una cifra que desciende un 0,22% con respecto al año previo especialmente en las edades más tempranas.

Un nuevo curso para el que Rovira ha destacado tres cuestiones "el récord de docentes, con la aplicación de la ley de libertad educativa y con el foco sobre la reconstrucción tras la dana".

En cuanto a las zonas afectadas por la riada del pasado mes de octubre, el conseller ha resaltado que "el 100% de los alumnos comenzará el curso en sus propios municipios".

"Cuando fue la dana 48.721 niños no tenían colegio, este curso es el del siguiente paso, el de que vuelvan a sus municipios", ha afirmado Rovira.

Pese al regreso de los alumnos a sus localidades, todavía quedan nueve centros por rehabilitar en la zona cero de la dana en localidades como Alfafar, Catarroja, Paiporta, Utiel, Alginet, Algemesí y Massanassa, donde todavía hay dos centros en rehabilitación.

Un total de 3.079 alumnos comenzará las clases en aulas prefabricadas, aunque Rovira ha detallado que "como máximo" pueden sufrir retrasos en la vuelta a las clases de "uno o dos días" los centros de Alfafar y Massanassa. Más de 600 alumnos serán los damnificados por este retraso.

La Conselleria de Educación informará este viernes a la comunidad educativa sobre la fecha exacta en la que el alumnado volverá a las aulas

En este sentido, ha destacado la inversión económica realizada hasta la fecha de 70 millones de euros desde la propia Conselleria, la cual se incrementará en otros 70 hasta los 140 millones de euros.

Además, Rovira ha criticado que la inversión se ha realizado "a pulmón" sin ayuda del Ejecutivo central. "Le pedí ayuda a la ministra Pilar Alegría pero aún no hemos recibido ayuda", ha asegurado.

Récord de docentes

En cuanto a las cifras del curso escolar 2025/2026, en el regreso a las clases, la Comunitat Valenciana registrará un nuevo récord en el número de docentes con un total de 83.792 profesores.

"Hay un nuevo récord de docentes con 7.572 profesores más en la escuela pública valenciana desde el curso 20/21", ha asegurado Rovira a raíz de los datos.

"Crece el número de docentes, llevamos meses oyendo recortes que no son ciertos. La difamación no es información y crear alarma con cifras erróneas es una irresponsabilidad total de algunos dirigentes de la izquierda y de algunos sindicatos".

También ha hecho hincapié en las reivindicaciones de subidas de salario de algunos sindicatos, los cuales, previamente al comienzo de la rueda de prensa, han recibido al conseller con gritos de "Rovira dimisión".

"Quiero señalar que el que subió el salario fue en el año 2007 con el PP y yo fui el que negoció esa subida salarial. Las cifras no mienten, las personas sí", ha destacado.

Además, también ha resaltado la creación de 18 nuevos centros educativos, de los que nueve abrirán sus puertas el próximo día ocho, y las 382 obras en centros educativos que hay en marcha actualmente.

Consulta de la lengua base

El conseller ha apuntado que la "novedad académica" de este nuevo curso es la aplicación completa de la ley de libertad educativa gracias a la elección de la lengua base. "El dato que demuestra el éxito es que el 99,80% estudiará en la lengua escogida por sus familias en la consulta".

De la misma manera, Rovira ha subrayado que no se ha alcanzado el 100% porque "siempre hay alguna excepción con alumnos en pueblos pequeños, por lo que prácticamente la totalidad de los niños estudiará la lengua escogida por las familias".

Un total de 13.586 grupos serán en castellano, mientras que 13.842 serán con valenciano de lengua base para el próximo curso.