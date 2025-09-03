La jueza de la dana solicita a la Generalitat las alertas rojas decretadas en los últimos 10 años y los Cecopi convocados

La jueza de la dana ha solicitado a la Generalitat que informe sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos diez años y los Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) convocados tras esas alertas.



La magistrada ha acordado esta diligencia a petición de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que figura como investigada en la causa.



Por otra parte, la jueza ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la posible prórroga por otros seis meses del plazo de instrucción de esta causa, que vence el próximo 30 de octubre.



Igualmente, ha solicitado la presencia de un intérprete de valenciano para las próximas declaraciones de testigos.

Lo ha hecho después de que varios letrados hayan manifestado en anteriores testificales, como ocurrió en la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, no entender el valenciano.