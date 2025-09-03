El Gobierno rechaza pedir la oficialidad del valenciano en Europa: solo lo hará con el catalán, el euskera y el gallego

El Gobierno de España quiere que tres lenguas cooficiales del país figuren como oficiales en la Unión Europea. Así lo van a reclamar, aunque se dejan a una importante por el camino: el valenciano.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que no va a "renunciar" al catalán, el euskera y el gallego, y ha rechazado pedir la oficialidad para la lengua de la Comunitat Valenciana.

Esto no ha sentado nada bien a la Generalitat, que ha afirmado que "el Gobierno de España acaba de decir claramente que renuncia al valenciano".

Tras las declaraciones de Albares en una entrevista en Onda Cero, el Gobierno valenciano no ha tardado en reaccionar, y ha exigido una rectificación al ministro.

"Desde este momento, el Consell, en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa de nuestro Estatut de Autonomía, exige una rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Gobierno de España", ha expuesto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

De no producirse, el jefe del Ejecutivo valenciano ha exigido "la dimisión o, en su caso, el cese inexorable del ministro Albares".

Así, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana "no es una comunidad autónoma de segunda". "No pertenecemos a los 'Països Catalans', no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad".

"No lo vamos a consentir. Y hago un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que defendamos nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra valencianía", ha subrayado Mazón.

Por su parte, el ministro Albares ha asegurado durante su entrevista que "si no se ha alcanzando aún un acuerdo para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la Unión Europea es porque el PP está haciendo todo lo que está en su mano para boicotear las lenguas oficiales españolas".

Preguntado sobre si el valenciano también se contempla como lengua oficial para promover su uso en Europa, se ha limitado a decir que el catalán, el euskera y el gallego "son los tres idiomas que el Gobierno ha solicitado" y a los que "no va a renunciar".

Asimismo, el ministro ha subrayado que "diez millones de europeos hablan catalán", por lo que, en el momento en el que se consiga que sea oficial en Europa, sería "más o menos" el idioma número 15, "eso supone más hablantes que muchas de algunas lenguas que hoy se utilizan en la mesa del Consejo cuando voy a Bruselas".

Repreguntado por el valenciano y sobre el "debate" que supone que la web de Moncloa tenga versión en valenciano pero no la del Ministerio de Exteriores, Albares ha aludido a que su departamento acaba de publicar una nueva estrategia de política exterior que se va a presentar este jueves y que "por primera vez se ha traducido a catalán, euskera y al gallego".

Así, Albares se ha mostrado convencido de que "sin ninguna duda" el catalán, el euskera y el gallego serán reconocidas "algún día" como lenguas oficiales en la Unión Europea. "No le puedo decir cuál, pero se va a cumplir", ha defendido.

Serán oficiales, según el ministro, porque "cualquier otra cosa sería una discriminación hacia España y una anomalía", ya que hay ya varios países de la Unión Europea que tienen más de una lengua como lengua oficial de la UE, y porque los tratados de los Veintisiete señalan muy claramente que hay que "proteger la identidad nacional de todos sus Estados miembros".