Un redactor y un cámara de À Punt, agredidos por dos pastores en Alcalà de Xivert tras informar de una fuga de vacas

Un redactor y un cámara de À Punt, agredidos por dos pastores en Alcalà de Xivert. À Punt NTC

Un redactor y un cámara de la delegación de Castellón de À Punt han sido agredidos por dos pastores en Alcalà de Xivert mientras informaban de la fuga de unas vacas.

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha condenado la agresión que han sufrido los dos profesionales de la televisión pública valenciana.

Según explica el medio en un comunicado, el redactor y el cámara se encontraban en la localidad para informar de la situación de las vacas bravas que se escaparon el domingo pasado de un camión durante los últimos actos de las fiestas patronales.

Cuando el equipo de À Punt realizaba su labor, los dos agresores les han increpado y les han agredido "para evitar, presuntamente, la divulgación de la información", añade.

Los dos profesionales golpeados se han trasladado al centro de salud más próximo, desde donde los han derivado a urgencias del hospital, ha indicado À Punt, que ha señalado que los atacantes han destrozado la cámara con la que trabajaba el equipo.

La cadena informa que ya se ha cursado la correspondiente denuncia ante las autoridades, y que será la Guardia Civil la encargada de localizar a los responsables de la agresión.

Además, À Punt aclara que el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha sido el primero en divulgar la noticia "para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía".

De hecho, en el comunicado se explica que un equipo de la televisión valenciana, "como otros medios", se había trasladado a la zona "con el fin de alertar a los ciudadanos del posible peligro e informar de las medidas de seguridad establecidas por el consistorio".

"Se trata de una agresión intolerable en un estado de derecho, un acto de censura contra el derecho de información, la libertad de prensa y la labor de servicio público que tiene encomendada la radiotelevisión pública valenciana", ha concluido À Punt.

Por su parte, la Unió de Periodistes Valencians ha condenado "rotundamente" la agresión padecida por el equipo de À Punt cuando cubría la huida de las vacas de una ganadería.

"Es intolerable que dos compañeros acaben en el hospital por un intento de censura por informar sobre una situación de riesgo para el vecindario de Alcalà de Xivert", ha expresado la entidad en la red social X.